Вирусы выводят иммунотерапию рака на новый уровень

Новое исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Экспериментальную терапию разработала группа под руководством Мари-Клод Буржуа-Дейно из Университета Оттавы для лечения крайне агрессивной формы рака молочной железы — так называемого трижды негативного рака молочной железы (triple-negative breast cancer, TNBC). Такое название он получил, поскольку клетки опухоли этого вида рака не экспрессируют три вида рецепторов — эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста.

Группа Буржуа-Дейно применила сразу две пока мало распространенных терапии — так называемые онколитические вирусы (модифицированные вирусы, которые размножаются только в раковых клетках) и ингибиторы иммунных контрольных точек (моноклональные антитела, которые блокируют так называемый сигнал PD-1, посредством которого опухолевые клетки не дают лимфоцитам себя убивать).

Оказалось, что комбинация препаратов ведет себя очень многообещающе: она вылечила от 60 до 90 процентов экспериментальных животных, в то время, как просто ингибиторы иммунных контрольных точек не сработали вовсе, а онколитические вирусы спасли всего 20−30 процентов животных.