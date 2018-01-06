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00:04 (мск), источник: Индикатор

Вирусы выводят иммунотерапию рака на новый уровень

Канадские онкологи проверили на мышах комбинацию двух методов иммунотерапии рака и при ее помощи сумели вылечить от 60 до 90 процентов подопытных животных от трудноизлечимой формы рака груди.

Новое исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Экспериментальную терапию разработала группа под руководством Мари-Клод Буржуа-Дейно из Университета Оттавы для лечения крайне агрессивной формы рака молочной железы — так называемого трижды негативного рака молочной железы (triple-negative breast cancer, TNBC). Такое название он получил, поскольку клетки опухоли этого вида рака не экспрессируют три вида рецепторов — эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста.

Группа Буржуа-Дейно применила сразу две пока мало распространенных терапии — так называемые онколитические вирусы (модифицированные вирусы, которые размножаются только в раковых клетках) и ингибиторы иммунных контрольных точек (моноклональные антитела, которые блокируют так называемый сигнал PD-1, посредством которого опухолевые клетки не дают лимфоцитам себя убивать).

Оказалось, что комбинация препаратов ведет себя очень многообещающе: она вылечила от 60 до 90 процентов экспериментальных животных, в то время, как просто ингибиторы иммунных контрольных точек не сработали вовсе, а онколитические вирусы спасли всего 20−30 процентов животных.

«Наша иммунная система постоянно пытается распознать и убить раковые клетки, но раковые клетки всегда пытаются скрыться от нее, — объясняет результат соавтор статьи доктор Джон Белл, профессор Оттавского университета. — Когда вы заражаете раковую клетку вирусом, она поднимает большой красный флаг, который помогает иммунной системе распознать и атаковать рак. Но в некоторых видах рака этого все еще недостаточно. Мы обнаружили, что, когда мы добавляем после вируса ингибиторы иммунных контрольных точек, это высвобождает все “сигналы тревоги” и иммунная система отправляет свои армии против рака в полном составе».

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