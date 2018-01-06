Вирусы выводят иммунотерапию рака на новый уровень
Канадские онкологи проверили на мышах комбинацию двух методов иммунотерапии рака и при ее помощи сумели вылечить от 60 до 90 процентов подопытных животных от трудноизлечимой формы рака груди.
Канадские онкологи проверили на мышах комбинацию двух методов иммунотерапии рака и при ее помощи сумели вылечить от 60 до 90 процентов подопытных животных от трудноизлечимой формы рака груди.
Новое исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Экспериментальную терапию разработала группа под руководством
Группа
Оказалось, что комбинация препаратов ведет себя очень многообещающе: она вылечила от 60 до 90 процентов экспериментальных животных, в то время, как просто ингибиторы иммунных контрольных точек не сработали вовсе, а онколитические вирусы спасли всего 20−30 процентов животных.
«Наша иммунная система постоянно пытается распознать и убить раковые клетки, но раковые клетки всегда пытаются скрыться от нее, — объясняет результат соавтор статьи доктор Джон Белл, профессор Оттавского университета. — Когда вы заражаете раковую клетку вирусом, она поднимает большой красный флаг, который помогает иммунной системе распознать и атаковать рак. Но в некоторых видах рака этого все еще недостаточно. Мы обнаружили, что, когда мы добавляем после вируса ингибиторы иммунных контрольных точек, это высвобождает все “сигналы тревоги” и иммунная система отправляет свои армии против рака в полном составе».