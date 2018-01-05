Пропавшую девочку из Ленобласти нашли на улицах Петербурга

Школьницу нашли в третьем часу ночи 5 января в Петербурге. Об этом сообщает мама девочки Марина.

«Она очень напугана, но жива и здорова. Заблудилась, хаотично передвигалась по городу, пыталась найти знакомые места. Нашли ее поисковики из “Лиза Алерт” и сотрудники полиции», — рассказала мать, не заостряя внимание на обстоятельствах.