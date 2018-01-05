В Волгограде выбрали самую креативную елку

В этом году заявки на участие в конкурсе подали порядка ста авторских коллективов — детских, молодежных учреждений и общественных организаций, учреждений культуры. Каждый участник представил елку не менее метра высотой, сделанную из любых материалов — от дерева и ткани, до пластика и металла.
Авторские елки оценило экспертное жюри, которое учитывало оригинальность и световое украшение елки, художественную и эстетическую зрелищность всей композиции, а также оформление прилегающей территории.
В итоге три самых оригинальных произведения стали призерами фестиваля. Кубки и дипломы получили коллектив ООО «Тракторозаводская эксплуатирующая компания» с композицией «Зимняя фантазия», коллектив ДК «Патриот» Кировского района с работой «Дом, в котором живет добро и сотрудники Центра развития ребенка № 3 Краснооктябрьского района с елкой «Новогодний пикник». Призы зрительских симпатий достались авторам еще трех елочек — «Сталинградская елка», украшенная патронами, «Елка-фиш» и «Мечта детства».