В Волгограде выбрали самую креативную елку

В этом году заявки на участие в конкурсе подали порядка ста авторских коллективов — детских, молодежных учреждений и общественных организаций, учреждений культуры. Каждый участник представил елку не менее метра высотой, сделанную из любых материалов — от дерева и ткани, до пластика и металла.