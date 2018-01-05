Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Раковые клетки уморили голодом
Лайфхак мамы из Британии: что делать, если ребенок теряет ночью соску
Очевидец рассказал про новую трагедию с автобусом в Москве
Валерия отдыхает в Дубае с сыном и его девушкой
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Сказка»: 46-летняя Хмельницкая отдыхает с 34-летним бизнесменом
«Шпагат-2018»: Волочкова прикрылась веником в бане
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Моряки Танзании: действия ВМС Украины можно назвать беспределом
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Взрыв магазина в Петербурге
5 января, источник: РИАЦ

В Волгограде выбрали самую креативную елку

5 января в Волгограде прошел городской творческий конкурс на лучшее оформление главного символа Нового года. Организации Волгограда представили свои креативные елки в Комсомольском саду, где их увидели сотни волгоградцев.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали порядка ста авторских коллективов — детских, молодежных учреждений и общественных организаций, учреждений культуры. Каждый участник представил елку не менее метра высотой, сделанную из любых материалов — от дерева и ткани, до пластика и металла.

Авторские елки оценило экспертное жюри, которое учитывало оригинальность и световое украшение елки, художественную и эстетическую зрелищность всей композиции, а также оформление прилегающей территории.

В итоге три самых оригинальных произведения стали призерами фестиваля. Кубки и дипломы получили коллектив ООО «Тракторозаводская эксплуатирующая компания» с композицией «Зимняя фантазия», коллектив ДК «Патриот» Кировского района с работой «Дом, в котором живет добро и сотрудники Центра развития ребенка № 3 Краснооктябрьского района с елкой «Новогодний пикник». Призы зрительских симпатий достались авторам еще трех елочек — «Сталинградская елка», украшенная патронами, «Елка-фиш» и «Мечта детства».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Волгоградцев приглашают на «Батл в новогоднем лесу»
В Молдавии запретят российские новости против воли президента
Американский эсминец вошел в Черное море, сообщили СМИ
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Утверждена хоккейная форма сборной России на Олимпиаду
Стало известно, когда самолеты с туристами полетят в Египет
Порошенко заявил о независимости от газа из России
Православные христиане встречают рождественский сочельник
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут Норвежец Йоханнес Бе проиграл первый спринт с марта прошлого года, лучший из россиян Матвей Елисеев при точной стрельбе завершил гонку в третьем десятке
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь