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5 января, источник: РИА Новости

В Копенгагене нашли пустой самую дорогую в мире бутылку водки

Бутылка водки стоимостью примерно 1,3 миллиона долларов, которая была украдена из хранилища датского коллекционера в кафе Копенгагена, была обнаружена неповрежденной, сообщает полиция Копенгагена в своем Twitter. Владелец бутылки сообщил датским СМИ о том, что бутылка обнаружена пустой.

МУРМАНСК, 5 янв — РИА Новости. Бутылка водки стоимостью примерно 1,3 миллиона долларов, которая была украдена из хранилища датского коллекционера в кафе Копенгагена, была обнаружена неповрежденной, сообщает полиция Копенгагена в своем Twitter. Владелец бутылки сообщил датским СМИ о том, что бутылка обнаружена пустой.

Бутылка водки «Руссо-Балт» была украдена в среду из хранилища, расположенного в одном из кафе Копенгагена. По словам владельца эксклюзивной бутылки, злоумышленники, скорее всего, сделали дубликат ключей и проникли в помещение, где хранились около 1,2 тысячи бутылок коллекционных напитков, и пробыли там всего несколько минут.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Бутылка примечательна тем, что сделана из золота и серебра, декорирована изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт», а водка фильтруется через насадку с бриллиантами. На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.

«Бутылка обнаружена неповрежденной, она будет исследована», — сообщили в полиции. «К сожалению, она пуста. Ее обнаружили на строительной площадке», — сообщил изданию Extra Bladet владелец бутылки Бриан Ингеберг, не уточнив подробностей обнаружения бутылки.

Он также сообщил, что безмерно рад, что коллекционный экземпляр нашелся. Ингеберг предполагает вновь наполнить бутылку российской водкой. Он также продумывает, как обезопасить свою коллекцию от будущих краж.

Владелец коллекции подозревает, что за кражей может стоять бывший сотрудник кафе, поскольку следов взлома нет, а в хранилище злоумышленники, по всей видимости, вошли с помощью дубликатов ключей от бара и сейфа. Как ранее сообщал коллекционер, бутылку он взял напрокат примерно полгода назад у компании Dartz Motorz, которая производит бронированные автомобили и продолжает традиции дореволюционной автомобильной марки «Руссо-Балт».

Сама бутылка известна еще и тем, что однажды на 15 секунд появилась в кадре в сериале «Карточный домик», где эксклюзивную водку получает в подарок от «российского президента» герой Кевина Спейси — американский президент Фрэнк Андервуд.

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