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5 января, источник: Вести - Калининград

Рождество калининградцы встретят при минусовой температуре

В Калининградской области наступает похолодание. Уже в ночь на Рождество Христово температура опустится до минусовой отметки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 29% 765 мм рт. ст. 10 м/с

Напомним, праздничный крестный ход в Калининграде состоится 6 января в 23:30.

Ночью 7 января прогнозируется до минус двух градусов.

Ночью в среду, 10 января, ожидается похолодание до минус 5, передает сайт Гидрометцентра.

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