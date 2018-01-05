Рождество калининградцы встретят при минусовой температуре
В Калининградской области наступает похолодание. Уже в ночь на Рождество Христово температура опустится до минусовой отметки.
В Калининградской области наступает похолодание. Уже в ночь на Рождество Христово температура опустится до минусовой отметки.
Напомним, праздничный крестный ход в Калининграде состоится 6 января в 23:30.
Ночью 7 января прогнозируется до минус двух градусов.
Ночью в среду, 10 января, ожидается похолодание до минус 5, передает сайт Гидрометцентра.