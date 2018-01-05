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5 января, источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу, 6 января

В выходные дни температура воздуха по стране ниже климатической нормы на 3−5 градусов, на востоке — на 7−13 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 29% 765 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Informburo.kz

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 6 января, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики обещают день без осадков. Ночью ожидается от -18 до -20 градусов, днём температура воздуха от -13 до -18 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов мороза, днём от -5 до -7 градусов.

В Акмолинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью ожидается от -17 до -22 градусов, днём температура воздуха от 13 до 18 градусов мороза.

В Актюбинской области облачно, возможен снег. Температура воздуха ночью составит от -11 до -16 градусов, днём от -3 до -8 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от -11 до -16 градусов, днём от -3 до -8 градусов.

В Атырауской области снег. Ночная температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, днём от -2 до -7.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Температура воздуха ночью от 30 до 35 мороза, днём от -19 до -24 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 мороза, днём от -4 до +1 градуса.

В Западно-Казахстанской области снег. Температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов мороза, днём от -5 до -10.

В Карагандинской области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от 17 до 22 мороза, днём ожидается от -10 до -15 градусов.

В Костанайской области без осадков. Ночью на территории региона ожидается от -20 до -25 градусов по Цельсию, днём от -8 до -13 градусов.

В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от -11 до -16 градусов, днём от -4 до -9.

В Мангистауской области снег с дождём. Ночная температура воздуха от -1 до -6 градусов. Температурный фон днём составит от -2 до +3 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 25−30 мороза, днём от -18 до -23 градусов.

В Северо-Казахстанской области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от -25 до -30 градусов, днём от -17 до -22 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днём воздух прогреется до 2−7 градусов тепла.

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