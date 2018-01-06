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Гепатит В сосуществует с человеком многие века

К такому выводу пришли исследователи из Университетов Пизы и Макмастера, повторно изучив останки мумии XVI века.

Результаты опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Группа ученых во главе с Хендриком Пойнаром из Центра по изучению древней ДНК Макмастера Института исследований инфекционных болезней Де Грута завершила полногеномное секвенирование останков маленькой девочки, мумифицированные останки которой погребены в базилике св. Доменико Маджоре в итальянском Неаполе. Предыдущий осмотр останков, который проводился без исследования ДНК привел ученых к мысли, что девочка умерла от оспы: на лице девочки были язвы, которые, по сути, были первым вещественным свидетельством существования оспы на Земле.

Однако секвенирование ДНК показало, что «явные признаки оспы» на самом деле являются ни чем иным, как синдром Джанотти-Крости, кожное проявление вирусных заболеваний у детей, которое бывает и при гепатите B, ДНК которого было обнаружено в мумии.

Кроме исторической ценности, исследование имеет и практическую составляющую. «Наши данные подчеркивают важность молекулярные подходов, которые должны помочь выявить наличие основных возбудителей в прошлом, что позволит нам лучше ограничивать время, по истечении которого древние останки могут еще заразить человека», — говорит Пойнар.

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