Гепатит В сосуществует с человеком многие века

Результаты опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Группа ученых во главе с Хендриком Пойнаром из Центра по изучению древней ДНК Макмастера Института исследований инфекционных болезней Де Грута завершила полногеномное секвенирование останков маленькой девочки, мумифицированные останки которой погребены в базилике св. Доменико Маджоре в итальянском Неаполе. Предыдущий осмотр останков, который проводился без исследования ДНК привел ученых к мысли, что девочка умерла от оспы: на лице девочки были язвы, которые, по сути, были первым вещественным свидетельством существования оспы на Земле.

Однако секвенирование ДНК показало, что «явные признаки оспы» на самом деле являются ни чем иным, как синдром Джанотти-Крости, кожное проявление вирусных заболеваний у детей, которое бывает и при гепатите B, ДНК которого было обнаружено в мумии.