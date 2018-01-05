Миссия невозможна: в Узбекистане опять меняют процедуру развода

Источник: Podrobno.uz

Изменения в Семейный кодекс были внесены в статьи 40 и 218. Оба эти нововведения должны решить проблему с «волокитой», когда время, отпущенное на примирение по назначению, не используется.

Согласно новой редакции статьи 218, ЗАГСы должны не позднее трех дней со дня подачи заявления письменно уведомить примирительную комиссию схода граждан по месту совместного жительства супругов для принятия соответствующих мер по их примирению. Если разводящиеся супруги не проживают совместно, то уведомления должны получить примирительные комиссии обоих махаллей.

А изменения в статье 40 обязали суды также в течение трех дней информировать примирительные комиссии, если этими же судами разводящимся супругам увеличили срок для примирения.

Напомним, что с 2013 года в республике в сходах граждан на общественных началах действуют примирительные комиссии, основной задачей которых является выявление причин разводов и сохранения семейных отношений.