Самые распространенные болезни кишиневцев: от гриппа до сифилиса

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. В Кишиневе число заболевших сифилисом превысило тех, у кого был выявлен грипп. Таковы данные отчета Национального бюро статистики «Социально-экономическое положение муниципия Кишинева, в январе-сентябре 2017 года».

Так, за первые три квартала в столице выявлено 300 случаев заражения сифилисом и 255 гриппом. При этом заболеваемость гриппом, согласно статистке, сократилась на 56%, а сифилисом, напротив, увеличилась в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года на 3,8%.

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По данным министерства здравоохранения, за первые три квартала 2017 года отмечается рост случаев заболевания вирусными гепатитами, эпидемическим паротитом (свинка) и ветрянкой. При этом, как подчеркивают специалисты, по большинству остальных вирусных заболеваний зарегистрирован спад.

В сравнении с показателями 2016 года увеличилась заболеваемость гепатитом А (69,2%), острыми кишечными инфекциями (14,9%), включая бактериальной дизентерией (в 3,9 раза), а также острыми инфекциями дыхательных путей (7,1%) и гонореей (5,8%).

Стало меньше регистрироваться случаев заболевания гепатитом В и туберкулезом. Заболеваемость гепатитом С осталась на прежнем уровне.