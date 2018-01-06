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00:00 (мск), источник: Esquire

Мэрил Стрип призвала Меланию Трамп присоединиться к борьбе с сексуальными домогательствами

В интервью изданию The New York Time Мэрил Стрип и Том Хэнкс рассказали о работе над фильмом «Секретное досье» и прокомментировали движение против сексуального насилия #MeToo.

Оскароносную актрису не раз обвиняли в лицемерии и замалчивании ситуации с продюсером Харви Вайнштейном, поэтому на эту тему Стрип высказалась особенно подробно и призвала жену американского президента присоединиться к #MeToo. «Я не хочу слышать о том, что я молчу. Я хочу узнать, почему молчит Мелания Трамп. Я хочу услышать ее. Она может так много сказать. И Иванка тоже. Я хочу, чтобы она заговорила сейчас», — подчеркнула актриса.

«У меня нет твиттера или чего-то подобного. У меня нет фейсбука. Мне правда пришлось задуматься. Потому что это действительно подчеркнуло мое собственное бессилие, а также то, каким злым, глубоко злым и двуличным человеком он [Вайнштейн] оказался, при этом он прекрасно выполнял свою работу. Ты делаешь фильмы. Ты думаешь, что все знаешь обо всех. Столько слухов. Ты не знаешь ничего. Люди настолько непроницаемы на определенном уровне. И это шок», — сказала Стрип.

Том Хэнкс добавил, что старался не обращать внимания на происходящее. «Но я был бы глуп, если бы сказал, что это никогда не происходило ни на одном проекте, где я был занят, потому что я не заглядывал в каждый офис», — отметил актер.

В картине «Секретное досье» Стивена Спилберга Мерил Стрип играет издателя The Washington Post Кэтрин Грэм, а Том Хэнкс — легендарного редактора Бена Брэдли.

«Я вижу это [фильм] как историю о том, как Кэтрин Грэм стала Кэтрин Грэм. И в этом случае мне выпал ценный шанс сыграть единственного союзника, который у нее был. Вы знаете, говоря философски, отношения между ними базировались на множестве деталей. Вы могли бы назвать это любовью, уважением, сочувствием, пониманием, профессиональным опытом», — рассказал Хэнкс о фильме.

Сама Стрип охарактеризовала свою героиню, как «вдумчивую, глубоко принципиальную и хитрую», назвав ее «продуктом своего времени». «Это была целая культура, которая разрушала всех женщин, особенно женщин, которые были высокообразованны, состоятельны, у которых была возможность попасть в важные слои общества, но они просто сидели на месте», — сказала Стрип.

Ранее актриса Роуз Макгоуэн, которая одна из первых заговорила о домогательствах со стороны Вайнштейна, обрушилась с критикой на Мерил Стрип, заявив, что молчание таких актрис, как она, и есть проблема. После этого Стрип опубликовала на сайте The Huffington Post письмо с ответом на обвинения Макгоуэн.

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