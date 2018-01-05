На границе с Россией очереди: россияне возвращаются с каникул из РБ

Источник: Sputnik.by

СМОЛЕНСК, 5 янв — Sputnik. Многокилометровые очереди выстроились в пятницу вечером на границе Беларуси и Российской Федерации, сообщают Sputnik очевидцы.

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«Автомобилям приходится ожидать прохождения контроля погранслужб более часа. Контроль стандартный — после предъявления белорусского паспорта автомобиль пропускают без дополнительных досмотров» — сообщил корреспондент Sputnik.

По словам представителей погранслужбы ФСБ РФ, которые осуществляют контроль на трассе Минск — Москва, никаких дополнительных мер контроля не вводилось.

«Каникулы заканчиваются, а Рождество — праздник, который лучше встречать дома», — пояснил сотрудник ПС ФСБ.

Он также уточнил, что сейчас россияне массово возвращаются после новогодних каникул в Европе и Беларуси.