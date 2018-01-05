На границе с Россией очереди: россияне возвращаются с каникул из РБ
Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ объясняют очереди не ужесточением паспортного контроля, а тем, что россияне массово возвращаются из Европы после каникул.
Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ объясняют очереди не ужесточением паспортного контроля, а тем, что россияне массово возвращаются из Европы после каникул.
СМОЛЕНСК, 5 янв — Sputnik. Многокилометровые очереди выстроились в пятницу вечером на границе Беларуси и Российской Федерации, сообщают Sputnik очевидцы.
«Автомобилям приходится ожидать прохождения контроля погранслужб более часа. Контроль стандартный — после предъявления белорусского паспорта автомобиль пропускают без дополнительных досмотров» — сообщил корреспондент Sputnik.
По словам представителей погранслужбы ФСБ РФ, которые осуществляют контроль на трассе Минск — Москва, никаких дополнительных мер контроля не вводилось.
«Каникулы заканчиваются, а Рождество — праздник, который лучше встречать дома», — пояснил сотрудник ПС ФСБ.
Он также уточнил, что сейчас россияне массово возвращаются после новогодних каникул в Европе и Беларуси.
Как передает корреспондент Sputnik, сейчас в очередях на границе практически все машины с российскими номерами, автомобилей с белорусской регистрацией — единицы.