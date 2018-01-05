Погода в Крыму изменится — идут холода

Новогодние каникулы, напомним, завершатся 8 января. С 9 января на юг страны прорвется холодный фронт, который придет в центральную Россию на Рождество. Температура начнет понижаться, ветры станут северными. В Крыму к 9 января ночью будет 0 +5, днем — не выше 4−9 градусов тепла.

К следующим выходным температура в ночные часы будет слабо отрицательной и днем — около нуля. Возможно, что к следующим выходным в Крыму кое-где ляжет неустойчивый, местами символический снег, который, согласно климату, и должен составлять не более 1 см в это время года, — цитирует РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.