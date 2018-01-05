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5 января, источник: КрымPress

Погода в Крыму изменится — идут холода

По прогнозам синоптиков, погода в Крыму изменится уже на следующей неделе. Точнее — в первый рабочий день.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 29% 765 мм рт. ст. 10 м/с

Новогодние каникулы, напомним, завершатся 8 января. С 9 января на юг страны прорвется холодный фронт, который придет в центральную Россию на Рождество. Температура начнет понижаться, ветры станут северными. В Крыму к 9 января ночью будет 0 +5, днем — не выше 4−9 градусов тепла.

К следующим выходным температура в ночные часы будет слабо отрицательной и днем — около нуля. Возможно, что к следующим выходным в Крыму кое-где ляжет неустойчивый, местами символический снег, который, согласно климату, и должен составлять не более 1 см в это время года, — цитирует РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Что касается погоды в дни рождественские, то на полуострове будет тепло. Средний температурный фон в Крыму превышает нормальные климатические показатели на 10−11 градусов, и такие тенденции сохранятся в ближайшие трое суток. 6, 7 и 8 января погодой будет управлять антициклон, преобладают южные ветра, которые несут на полуостров теплый воздух средиземноморского происхождения. Соответственно, ночные температуры не опустятся ниже +1 +6 градусов, днем — до 7−12 градусов тепла, — подчёркивает Евгений Тишковец.

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