Погода в Крыму изменится — идут холода
По прогнозам синоптиков, погода в Крыму изменится уже на следующей неделе. Точнее — в первый рабочий день.
По прогнозам синоптиков, погода в Крыму изменится уже на следующей неделе. Точнее — в первый рабочий день.
Новогодние каникулы, напомним, завершатся 8 января. С 9 января на юг страны прорвется холодный фронт, который придет в центральную Россию на Рождество. Температура начнет понижаться, ветры станут северными. В Крыму к 9 января ночью будет 0 +5, днем — не выше 4−9 градусов тепла.
К следующим выходным температура в ночные часы будет слабо отрицательной и днем — около нуля. Возможно, что к следующим выходным в Крыму
Что касается погоды в дни рождественские, то на полуострове будет тепло. Средний температурный фон в Крыму превышает нормальные климатические показатели на 10−11 градусов, и такие тенденции сохранятся в ближайшие трое суток. 6, 7 и 8 января погодой будет управлять антициклон, преобладают южные ветра, которые несут на полуостров теплый воздух средиземноморского происхождения. Соответственно, ночные температуры не опустятся ниже +1 +6 градусов, днем — до 7−12 градусов тепла, — подчёркивает Евгений Тишковец.