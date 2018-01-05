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5 января, источник: РИА Новости

Похолодание во Флориде привело к «игуанопаду» с деревьев

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Низкие температуры в американском штате Флорида привели к тому, что игуаны замерзают и падают с деревьев в оцепенении, пишет газета USA Today.

Источник: Reuters

​По данным газеты со ссылкой на Национальную метеорологическую службу Майами, столбики термометров в регионе опустились до 5 градусов. При такой низкой температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев.

«Не думайте, что они мертвы», — сообщает сотрудник Комиссии по охране дикой природы Флориды Кристен Соммерс. По ее словам, в случае обнаружения замерзшей игуаны, лучше ее не трогать. Отогревшись, ящерица может почувствовать угрозу и укусить «спасителя».

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Помимо ящериц, от низких температур страдают и морские черепахи. Биологи комиссии по охране дикой природы спасли уже не одну черепаху, плавающую в оцепенении на поверхности воды.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

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5 января© Ньюстюб
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