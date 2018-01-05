Instagram разблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ

Ранее социальная сеть Instagram 4 января заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Как рассказал РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм, администрация соцсети потребовала от Ботсада юридические документы, которых у них нет, так как сад является структурным подразделением МГУ.