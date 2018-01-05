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5 января, источник: РИА Новости

Instagram разблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»; страница Ботсада снова стала доступна после блокировки.

Ранее социальная сеть Instagram 4 января заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Как рассказал РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм, администрация соцсети потребовала от Ботсада юридические документы, которых у них нет, так как сад является структурным подразделением МГУ.

Вечером в пятницу аккаунт «Аптекарского огорода» снова стал доступен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Новогодние чудеса существуют — сегодня вечером Инстаграм разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада «Аптекарский огород», — говорится в опубликованном сообщении в социальной сети на странице сада.

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