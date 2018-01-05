Volvo Дэвида Боуи 1981 года продан за рекордную сумму

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на европейские СМИ, шведский сайт классических автомобилей назвал эту сумму за данную модель рекордной.

Машина легендарного рок-музыканта была выпущена в 1981 году. Эта дата сильно повлияла на цену: после этого года 262C были снята с производства. Боуи зарегистрировал машину на свое настоящее имя Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался автомобилем до 1998 года.