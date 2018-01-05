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5 января, источник: Известия

Volvo Дэвида Боуи 1981 года продан за рекордную сумму

Автомобиль британского певца Дэвида Боуи Volvo 262C был продан в Швейцарии за $216 тыс.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на европейские СМИ, шведский сайт классических автомобилей назвал эту сумму за данную модель рекордной.

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Машины этой модели собирались специалистами итальянского ателье Bertone на основе автомобилей Volvo 200-й серии. Автомобиль 262С стал первым люксовым купе указанной марки.

Машина легендарного рок-музыканта была выпущена в 1981 году. Эта дата сильно повлияла на цену: после этого года 262C были снята с производства. Боуи зарегистрировал машину на свое настоящее имя Дэвид Роберт Джонс. Он пользовался автомобилем до 1998 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что голубой тунец весом 405 кг был продан на рыбном аукционе в Японии за 36,45 млн иен ($323 тыс.).

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