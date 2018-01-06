Спасатели проверяют храмы и церкви Хабаровского края перед Рождеством

Сотрудники пожарного надзора проводят профилактические рейды в местах богослужений в Хабаровском крае в преддверии Рождества. Мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в культовых учреждениях в период празднования направлены на соблюдение необходимых мер.

«На праздничные богослужения в храмах и церквях соберутся сотни прихожан. Чтобы не допустить происшествий, сотрудники МЧС и ответственные за пожарную безопасность работники культовых учреждений проводят профилактические мероприятия. В церквях используется открытый огонь, свечи, имеются деревянные изделия, большое количество горючих материалов. Поэтому, чтобы не допустить происшествий, необходимо уделить повышенное внимание вопросам безопасности людей», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

На территории края насчитывается 24 религиозных учреждения, где пройдут массовые мероприятия. Со служителями церквей сотрудники МЧС России провели беседы о мерах пожарной безопасности, проверили их практические знания, а также отработали действия в случае возникновения пожара.