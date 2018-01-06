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10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На работу хабаровчане пойдут в метель

В последний день каникул в Хабаровский край ненадолго вернется тепло.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -11° 40% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Аномально теплая для января погода, которая установилась в Хабаровском крае в первые дни нового года, снова ненадолго вернется в регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию Дальневосточного гидрометцентра.

Потепление начнется уже завтра, 7 января. В Хабаровске днем ожидается минус 11−13 градусов, в Комсомольске — минус 16−18, в Советской Гавани — минус 8−10.

Самый теплый день ожидается в субботу, 8 января. В Хабаровске — минус 9−11 градусов в течении дня, минус 15−17 ночью. К вечеру прогнозируется небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

9 января, в первый рабочий день 2018 года в Хабаровске с утра ожидается снег, метель, сильный северный ветер, до 17 метров в секунду. Температура днем — минус 11 -13 градусов.

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