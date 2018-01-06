На работу хабаровчане пойдут в метель

Аномально теплая для января погода, которая установилась в Хабаровском крае в первые дни нового года, снова ненадолго вернется в регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию Дальневосточного гидрометцентра.



Потепление начнется уже завтра, 7 января. В Хабаровске днем ожидается минус 11−13 градусов, в Комсомольске — минус 16−18, в Советской Гавани — минус 8−10.



Самый теплый день ожидается в субботу, 8 января. В Хабаровске — минус 9−11 градусов в течении дня, минус 15−17 ночью. К вечеру прогнозируется небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, умеренный.



9 января, в первый рабочий день 2018 года в Хабаровске с утра ожидается снег, метель, сильный северный ветер, до 17 метров в секунду. Температура днем — минус 11 -13 градусов.