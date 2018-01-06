В Красноярске эколог снял на видео границу «черного неба»
Город накрыло едкой дымкой с начала января.
Город накрыло едкой дымкой с начала января.
Очертания города теряются
— А вот это впереди, этот Сайлент Хилл, — это город Красноярск. То есть город накрыло
Смог, по словам эколога, будет держаться в городе, пока не подует хороший ветер. Отметим, что горожане с начала года жалуются на едкий смог. Замеры приборов проекта «Красноярск. Небо» неоднократно за неделю фиксировали критическое превышение вредных веществ в воздухе. До пятницы в Красноярске был введен режим НМУ.