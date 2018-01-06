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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске эколог снял на видео границу «черного неба»

Город накрыло едкой дымкой с начала января.

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Очертания города теряются из-за серой пелены, которой затянуто небо Красноярска. Эколог Сергей Волков наглядно продемонстрировал контраст, сняв на видео границу, за которой начинается чистый воздух. Мужчина выехал в район Академгородка, и сначала на кадрах виден заповедник «Столбы», район Базаихи и Дивногорска. Затем камера поворачивает к краевой столице, где отчетливо видна мгла, застелившая город.

— А вот это впереди, этот Сайлент Хилл, — это город Красноярск. То есть город накрыло какой-то пеленой, в которую входят все, — звучит за кадром голос эколога, — выбросы промышленных предприятий.

Смог, по словам эколога, будет держаться в городе, пока не подует хороший ветер. Отметим, что горожане с начала года жалуются на едкий смог. Замеры приборов проекта «Красноярск. Небо» неоднократно за неделю фиксировали критическое превышение вредных веществ в воздухе. До пятницы в Красноярске был введен режим НМУ.

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