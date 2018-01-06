В Красноярске эколог снял на видео границу «черного неба»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3ELultsFe4k?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очертания города теряются из-за серой пелены, которой затянуто небо Красноярска. Эколог Сергей Волков наглядно продемонстрировал контраст, сняв на видео границу, за которой начинается чистый воздух. Мужчина выехал в район Академгородка, и сначала на кадрах виден заповедник «Столбы», район Базаихи и Дивногорска. Затем камера поворачивает к краевой столице, где отчетливо видна мгла, застелившая город.

— А вот это впереди, этот Сайлент Хилл, — это город Красноярск. То есть город накрыло какой-то пеленой, в которую входят все, — звучит за кадром голос эколога, — выбросы промышленных предприятий.