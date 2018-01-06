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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярка открыла первый за Уралом музей антикварных кукол

Коллекцию Наталья Сафронова собирала почти 20 лет.

Уникальный музей антикварной куклы открыла жительница Красноярска, 53-летняя Наталья Сафронова. Музей, если на чистоту, и сам больше напоминает кукольный домик. Здесь собрано 300 уникальных кукол: пухлощекие пупсы, редкие французские и немецкие куклы начала XХ века, куклы-модницы восковые, фарфоровые, глиняные, деревянные. Совершенно необычные: смеются, хмурятся, подмигивают.

Музей Наталья Сафронова открыла в августе 2017 года. Коллекцию собирала на ярмарках антиквариата, искала в интернете, на блошинных.

— Самым старинным — больше полутора веков. Есть, например, одна из редчайших. Эта американка, работы мастера Людвига Грейнера, «родилась» во время гражданской войны между Севером и Югом, — рассказывает «Комсомольской правде» — Красноярск Наталья.

Помимо кукол тут тысячи раритетных экспонатов — украшения, миниатюры, одежда, шляпки, музыкальные инструменты. В общем, настоящее девчачье царство.

Адрес: ул. Аэровокзальная, 15. Заказ экскурсий — 8 (391) 200−52−50.

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