По новой программе начали обучать снайперов в Хабаровском крае
Специалисты будут служить в воинских частях ВВО.
Специалисты будут служить в воинских частях ВВО.
В Хабаровском крае школа снайперов Восточного военного округа приступила к обучению курсантов по новой программе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Программу разбили на три уровня подготовки: общевойсковая подготовка,
«За время учебы курсанты повысят свой уровень подготовки по маскировке позиции на различных типах местности. Отточат взаимодействие в снайперских парах, в частности ведение стрельбы синхронно», — рассказали в
Военные выполнят нормативы по физической подготовке, тактике, радиационной, химической и биологической защите. На стрельбах снайперы будут совершенствовать мастерство по поражению целей с дистанции от 100 до 1000 метров. После того, как военные повысят уровень квалификации, они отправятся в воинские части ВВО.