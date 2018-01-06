По новой программе начали обучать снайперов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае школа снайперов Восточного военного округа приступила к обучению курсантов по новой программе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«За время учебы курсанты повысят свой уровень подготовки по маскировке позиции на различных типах местности. Отточат взаимодействие в снайперских парах, в частности ведение стрельбы синхронно», — рассказали в пресс-службе округа.

Военные выполнят нормативы по физической подготовке, тактике, радиационной, химической и биологической защите. На стрельбах снайперы будут совершенствовать мастерство по поражению целей с дистанции от 100 до 1000 метров. После того, как военные повысят уровень квалификации, они отправятся в воинские части ВВО.