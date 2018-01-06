Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Рождеством

С наступающим Рождеством поздравил жителей Хабаровского края глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и надежды. Обращает нас к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение. Сегодня в Хабаровском крае мирно живут представители разных религий. Общими принципами в межнациональных отношениях выступают терпимость и толерантность. Вместе мы развиваем родной регион, создаем условия для комфортной жизни», — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор пожелал всем жителям региона, отмечающим Рождество, крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира, радости и уверенности в завтрашнем дне.