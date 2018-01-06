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10:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Рождеством

Губернатор пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

С наступающим Рождеством поздравил жителей Хабаровского края глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и надежды. Обращает нас к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение. Сегодня в Хабаровском крае мирно живут представители разных религий. Общими принципами в межнациональных отношениях выступают терпимость и толерантность. Вместе мы развиваем родной регион, создаем условия для комфортной жизни», — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор пожелал всем жителям региона, отмечающим Рождество, крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира, радости и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится рождественское богослужение. Жители региона смогут увидеть его на телеканале «Губерния» и портале Gubernia.com.

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