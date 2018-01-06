Красноярцы отметят Рождество праздничными богослужениями в храмах и салютом
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил жителей края с праздником.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил жителей края с праздником.
— Это праздник всех детей Божьих, независимо от возраста и принадлежности к культуре. Ибо в Рождестве открывается ценность человеческой жизни, счастья, раскрывается любовь
Для удобства верующих власти Красноярска организовали бесплатные автобусные маршруты от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и Успенского мужского монастыря (Лесная, 55а). От Христорождественского храма и Успенской обители автобусы двинутся по окончании богослужения, около 02.30 утра.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
6 и 7 января в Красноярске перекроют для движения проезды и улицы в районе храма Рождества Христова на правобережье. Связано это с проведением праздничных богослужений.
Ограничение будет действовать с вечера 6 января (21.00) до 7 часов утра на следующих участках:
— на улице Добролюбова (от переулка Кочубея до дома Гастелло, № 17);.
— на Менделеева (от Щорса, № 44 до Академика Павлова, № 35г).