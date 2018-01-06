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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцы отметят Рождество праздничными богослужениями в храмах и салютом

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил жителей края с праздником.

Источник: Комсомольская правда

— Это праздник всех детей Божьих, независимо от возраста и принадлежности к культуре. Ибо в Рождестве открывается ценность человеческой жизни, счастья, раскрывается любовь Бога-Отца, который совершает воплощение от Пречистой Девы в плоть, чтобы плоть Христа открыла райские двери каждому из нас, — говорит в Рождественском послании митрополит Пантелеимон.

Торжественные богослужения пройдут сегодня во всех храмах Красноярского края. В Красноярске и Ачинске праздничную службу возглавит сам митрополит. Вечером, в 19.00, на острове Татышев состоится Рождественский салют.

Для удобства верующих власти Красноярска организовали бесплатные автобусные маршруты от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и Успенского мужского монастыря (Лесная, 55а). От Христорождественского храма и Успенской обители автобусы двинутся по окончании богослужения, около 02.30 утра.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

6 и 7 января в Красноярске перекроют для движения проезды и улицы в районе храма Рождества Христова на правобережье. Связано это с проведением праздничных богослужений.

Ограничение будет действовать с вечера 6 января (21.00) до 7 часов утра на следующих участках:

— на улице Добролюбова (от переулка Кочубея до дома Гастелло, № 17);.

— на Менделеева (от Щорса, № 44 до Академика Павлова, № 35г).

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