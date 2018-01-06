«Великий и ужасный» Витебск: чем запомнился 2017-й городу на Двине

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Жестокое убийство бывшей жены, «марши тунеядцев» и 130-летие Шагала, священник-сутенер и хамство в аптеке, серебряный танк с бриллиантами и домашние роды — у жителей Витебска хватало поводов для раздумий в прошлом году.

Зовусь теперь я гордо — тунеядец!

В Витебске прошло три «марша тунеядцев»: 19, 26 февраля и 25 марта, чего от «спокойного» города никто не ожидал. И если на первый митинг пришло немного народа, поскольку о том, что он состоится, большинство жителей просто не знало, то во втором мероприятии участвовали более тысячи человек.

Этот митинг совпал с Масленицей, поэтому площадь, которую выбрали для протеста, была занята гуляниями. И, постояв немного на площади Победы, протестующие двинулись в парк к городской филармонии, где провели небольшой митинг и решили собраться в следующий раз в конце марта.

Несанкционированная акция оппозиции прошла в Витебске

25 марта митингующие вновь собрались, но акция была не санкционирована, о чем предупредили вышедшие к протестующим заместитель мэра города Петр Подгурский и начальник отдела охраны правопорядка областного УВД Александр Калиновский. Они попросили всех разойтись, но митингующие не отреагировали и сначала возложили цветы к монументу Ольгерда, а затем отправились на митинг у памятника Владимиру Короткевичу. Пока шло мероприятие, их сопровождали милиционеры в штатском, работники ОМОН и даже беспилотные дроны.

Роды — личное дело

Весной город был взбудоражен историей Ольги Степановой, которая приехала рожать из Петербурга. Первого ребенка она родила дома в присутствии мужа. Становясь на учет в Витебске, женщина заявила врачам, что и второго ребенка намерена рожать дома. Но при родах ее дочь задохнулась околоплодными водами и погибла.

Роженицу приговорили к 6 месяцам колонии-поселения, но, поскольку к этому моменту она отсидела в СИЗО четыре месяца, оставшиеся два ей разрешили провести дома под подпиской о невыезде.

Спустя некоторое время Sputnik удалось взять у женщины интервью, где она заявила, что все равно поддерживает идею домашних родов и ждет от повторного заседания суда своего полного оправдания.

Отелло местного розлива

В апреле вечером жители одной из витебских улиц услышали женские крики о помощи. Вызвали милицию, но к приезду правоохранителей женщина была уже мертва. Ее убил бывший муж, нанеся пять ножевых ранений. Подозреваемый пытался скрыться, но вскоре был задержан в сельской местности. Как рассказали Sputnik знакомые и соседи семьи, мужчина был домашним тираном и часто вел себя неадекватно. Суд приговорил убийцу к 15 годам колонии усиленного режима.

Дела духовные

Дали повод для размышлений горожанам и озадачившие их священники, причем как католический, так и православный.

Летом витебскими правоохранителями был задержан с поличным иерей одного из православных храмов в Санкт-Петербурге. Священнослужитель вместо того, чтобы посещать подмосковные монастыри, где он в это время должен был находиться, предлагал местным жительницам легкого поведения оказывать сексуальные услуги в Санкт-Петербурге.

Несмотря на то, что знакомые и коллеги батюшки отзывались о нем, как о добром и скромном человеке, он получил пять с половиной лет колонии.

Суд Железнодорожного района Витебска на закрытом заседании огласил приговор 39-летнему священнику Николаю Кирееву, гражданину России.

Представители католической конфессии в прошедшем году дважды будоражили умы жителей города на Двине. Вначале в костеле святого Антония Падуанского были изображены современные фрески с библейским сюжетом, где присутствовали Владимир Путин, Барак Обама, Далай-Лама и трактор «Беларус». А затем настоятель прихода святого Антония Падуанского пообещал, что в центре города будет отстраиваться костел, который стоял там до 1961 года.

Старики вы мои, старики

Пожилые люди в прошлом году тоже оказались в центре внимания. В одной из витебских больниц долгое время жила 86-летняя женщина, которую не могли или не хотели забрать оттуда трое ее взрослых сыновей. Об этой истории стало известно после того, как один из работников больницы прикрепил к дверям подъезда, где жила старушка со своими детьми, объявление о том, чтобы те забрали, в конце концов, свою мать. Объявление попало в соцсети, фото увидела внучка, которая и увезла бабушку к себе.

А 12 декабря двоих мужчин «за пятьдесят» приговорили к 16 годам заключения за педофилию. Причем, один из них занимался этим с 90-х годов, а второй совращал собственных внуков. Познакомились же они, поскольку трудились на одном предприятии. После судьбоносной встречи извращенцы стали проводить оргии вдвоем, снимая все на камеру, что и помогло милиционерам задержать «дедушек».

Витебск культурный

Очень много пищи для размышлений дали витебчанам культурные события. Например, витебский ювелир Андрей Жизневский создал точную копию советского танка ИС-2 в миниатюре. Он не только сделал все детали танка подвижными, но и удивил всех тем, что изготовил машину из серебра и украсил бриллиантами.

На филигранную работу, которая сразу же прославила мастера, ушло два года.

Много и с благодарностью вспоминали в 2017-м жители Витебска Родиона Басса, до этого несправедливо забытого и оставленного наедине со своей болезнью.

К сожалению, после нескольких лет забвения Родион Басс умер от сахарного диабета на 65-м году жизни.

Ну, и, конечно же, отмечал Витебск юбилей своего прославленного и прославившего город жителя — Марка Шагала, которому исполнилось 130 лет. К юбилею работники арт-центра имени Шагала и Музея современного искусства расписали 85 метров забора на одной из витебских улиц стихами художника.

Собачьи дела

Два крупных скандала были связаны с собаками, а точнее, с неадекватным поведением их хозяев.

В первом из них хозяйка собаки нахамила провизору, который попросил ее не входить в аптеку с животным. Перепалка была снята на камеру видеонаблюдения и выложена в интернет. Соцсети возмутились поведением женщины.

Второй случай произошел осенью. Одна из жительниц Витебска на глазах у дочери выбросила собаку из окна восьмого этажа, поскольку та, по словам женщины, «была неуправляемой».

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