Поздравление Президента с Рождеством Христовым
Православным христианам Беларуси.
Православным христианам Беларуси.
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия.
Рождество — время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии.
Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям.
Президент Республики Беларусь.
Александр ЛУКАШЕНКО.