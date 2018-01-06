Потепление до -10°C придет в Красноярск в конце новогодних каникул

В конце новогодних каникул в Красноярск придет небольшое потепление. По данным Gismeteo.ru, в субботу, 6 января, синоптики прогнозируют до -15°C. Ночью температура воздуха опустится до -19°C. Ветер усилится до 12 м/с.

В воскресенье, 7 января, будет немного теплее. Столбики термометров в этот день опустятся до -12°C. Ночью похолодает до -15°C. В Красноярске будет дуть сильный северный ветер с порывами до 12 м/с.

В понедельник, 8 января, в городе пройдет небольшой снег. Метеорологи прогнозируют до −10…−13°C. Ночью ударят морозы до -20°C. Ветер стихнет до 9 м/с.

В первый рабочий день ожидается пасмурная погода и небольшой снег. В первой половине дня похолодает до -13°C, ближе к вечеру потеплеет до -10°C.