Президент ФФУ пожизненно отстранил от футбола пятерых игроков
Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов пожизненно отстранил от футбола пятерых игроков за подделку документов, удостоверяющих личность, и занижение возраста.
Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов пожизненно отстранил от футбола пятерых игроков за подделку документов, удостоверяющих личность, и занижение возраста.
По данным ФФУ, в ходе проведенного анализа был выявлен ряд случаев фальсификации данных о возрасте и имени.
В частности, Абдумутал Абдуллаев, Мухаммаджон Абдуллаев, Нуриддин Хасанов, Дильшод Ахмадалиев и Бурхан Хасанов были дисквалифицированы за подделку документов. Федерация отметила, что игроки сменили дату рождения, а некоторые и имена.
Умид Ахмаджонов отметил, что ФФУ на постоянной основе ведет борьбу против случаев, связанных с занижением возраста игроков, жульничества, подделки документов. Он добавил, что он будет лично проверять каждого футболиста. «Если будут выявлены нарушения, то им не избежать наказания. Нам не нужен нечестный футбол», — сказал Ахмаджонов.
Глава ФФУ заявил, что у него есть информация о футболистах, которые занизили свой возраст и выступают за рубежом. По его словам, в скором времени о них будет предоставлена подробная информация и приняты соответствующие меры.
Он сказал, что Федерация собрала данные о футбольных агентах, которые нарушали правила продажи игроков в зарубежные страны и заставляли футболистов прибегать к жульничеству с целью заработка больших денег. Умид Ахмаджонов подчеркнул, что ФФУ предоставит информацию о них в скором времени.