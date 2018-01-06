Католики отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление
Традиция праздника отсылает нас к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока.
Традиция праздника отсылает нас к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока.
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиция праздника отсылает нас к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока.
В качестве даров они принесли младенцу золото, миро и ладан, имеющие символическое значение. Золото указывало на то, что родившийся человек будет царем. Миро использовалось для погребения усопших. И преподнесли его как символ жертвы Христа в искупление грехов человечества. Ладан же символизировал священство.
Считается, что сами волхвы тоже имели глубокую символику и представляли собой разные стороны света. Уже в
Надпись «С+М+В» (имя Каспар на латинском языке писалось через С) выражала благословение: «Пусть Христос благословит этот дом! («Christus mansionem benedicat»). В память о явлении Христа и поклонении трех королей в этот день каждый католик обязан посетить богослужение. Праздник Трех Королей также называется щедрым днем, а вечер накануне праздника — щедрым вечером, когда принято делать детям и родственникам подарки и раздавать пироги.