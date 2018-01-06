Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
8-месячная дочь Полины Гагариной начала разговаривать
Глава МИД ФРГ заявил об игнорировании ЕС Россией, США и Китаем
Полина Гагарина вышла в свет с новой прической
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Сказка»: 46-летняя Хмельницкая отдыхает с 34-летним бизнесменом
«Шпагат-2018»: Волочкова прикрылась веником в бане
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Кидман и Лоуренс снялись в необычной фотосессии для глянца
Моряки о захвате судна ВМС Украины: якобы попытка бегства
Калинина нашли со следами насильственной смерти
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
10:25 (мск), источник: БЕЛТА

Католики отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление

Традиция праздника отсылает нас к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока.

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиция праздника отсылает нас к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока.

Читайте также
Поздравление Президента с Рождеством Христовым

В качестве даров они принесли младенцу золото, миро и ладан, имеющие символическое значение. Золото указывало на то, что родившийся человек будет царем. Миро использовалось для погребения усопших. И преподнесли его как символ жертвы Христа в искупление грехов человечества. Ладан же символизировал священство.

Считается, что сами волхвы тоже имели глубокую символику и представляли собой разные стороны света. Уже в XV—XVI веках в этот день в костелах освящали золото и кадила, а в XVIII веке к ним добавился еще и обычай освящения мела, которым сегодня принято писать на дверях собственных домов «K+M+B+текущий год». Считается, что это первые буквы имен тех самых мудрецов: Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Однако подтверждение этому факту не найдено. В средневековье это понималось по-другому.

Надпись «С+М+В» (имя Каспар на латинском языке писалось через С) выражала благословение: «Пусть Христос благословит этот дом! («Christus mansionem benedicat»). В память о явлении Христа и поклонении трех королей в этот день каждый католик обязан посетить богослужение. Праздник Трех Королей также называется щедрым днем, а вечер накануне праздника — щедрым вечером, когда принято делать детям и родственникам подарки и раздавать пироги.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Утверждены тарифы на коммуналку на 2018 год
Ученые назвали лучшую в мире диету
Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться в дела Ирана
ВВС США опубликовали видео перехвата российских Су-30
Малайзия решила возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing
Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве
Сокращен перечень документов, требуемых для усыновления детей
В Нижегородской области погибли пять человек в результате ДТП
Ученые назвали точную причину смерти писателя Чехова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион В финале молодежного чемпионата мира сборная Канады обыграла Швецию
Авто
Массовое сокращение в ГИБДД: уволят 20% инспекторов Владимир Путин подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Издание «Газета.ру» утверждает, что речь идет об увольнении сотрудников ГИБДД
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь