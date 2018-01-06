Католики отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиция праздника отсылает нас к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока.

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В качестве даров они принесли младенцу золото, миро и ладан, имеющие символическое значение. Золото указывало на то, что родившийся человек будет царем. Миро использовалось для погребения усопших. И преподнесли его как символ жертвы Христа в искупление грехов человечества. Ладан же символизировал священство.

Считается, что сами волхвы тоже имели глубокую символику и представляли собой разные стороны света. Уже в XV—XVI в еках в этот день в костелах освящали золото и кадила, а в XVIII веке к ним добавился еще и обычай освящения мела, которым сегодня принято писать на дверях собственных домов «K+M+B+текущий год». Считается, что это первые буквы имен тех самых мудрецов: Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Однако подтверждение этому факту не найдено. В средневековье это понималось по-другому.