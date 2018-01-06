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10:01 (мск), источник: UzReport.news

НАСА: озоновый слой восстанавливается

Как отмечают ученые, в сравнении с 2005 годом, скорость разрушения озонового слоя замедлилась на 20%.

Источник: UzReport.news

Согласно последним исследованиям американского космического агентства НАСА дыра в озоновой дыре постепенно восстанавливается.

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Исследования проводились в лаборатории реактивного движения в Калифорнии с использованием специального спутникового прибора. Данный прибор показал, что уровень разрушающего озон хлора снижается, это указывает на уменьшение скорости разрушения озонового слоя.

По словам ученых, достижение является первым свидетельством успеха Монреальского протокола по контролю над веществами, разрушающими озоновый слой. Он был подписан в 1987 году, после открытия антарктической озоновой дыры. Данный протокол запрещает использование хлоросодержащих веществ, называемых хлорфторуглеродами.

Как отмечают ученые, в сравнении с 2005 годом, скорость разрушения озонового слоя замедлилась на 20%. Именно тогда впервые был проведен подобный эксперимент.

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