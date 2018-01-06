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10:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Человек на пружинах»: исполнилось 80 лет Адриано Челентано

«Человек на пружинах», мастер-часовщик, певец с неподражаемым голосом — 6 января любимцу советских слушателей и зрителей Адриано Челентано исполнилось 80 лет.

Источник: AP 2017

80 лет назад — 6 января 1938 года — родился кумир нескольких поколений, итальянский актер, певец, кинорежиссер и композитор Адриано Челентано — человек, чей голос узнаваем, а манера движения не похожа на других.

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Пятый ребенок в семье, Челентано появился на свет в день Бефаны — этот веселый праздник завершает итальянские рождественские каникулы.

В 12 лет мальчик бросил школу — семья жила бедно, и Адриано пошел работать в часовую мастерскую.

Ремонтировать часы он будет потом всю жизнь, даже когда станет знаменитым на весь мир актером и певцом, а ремесло превратится в хобби.

С песней по жизни

Быстрый взлет в 20 лет, первые победы на фестивалях в Милане и Сан-Ремо, верхние строчки в хит-парадах, пластинки, годы работы и мировая слава — Челентано стал культовым эстрадным певцом, который вывел итальянскую музыку на новый уровень.

Его песня «Il ragazzo della via Gluck» («Парень с улицы Глюка»), с которой он выступал в Сан-Ремо в 1966-м, была переведена на двадцать два языка, а выпущенная двумя годами позже «Azzurro» стала визитной карточкой музыканта — он исполнял ее на всех концертах, а в 2006-м стала чем-то вроде неофициального гимна чемпионата мира по футболу.

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Во многом он был первопроходцем в своей стране: один из первых начал исполнять рок-н-ролл и рэп на итальянском языке, создал собственную независимую студию звукозаписи и начал выступать на стадионах. В его репертуаре — итало-диско, блюз, рэп, электронная музыка, баллада, синтипоп, румба, романтический рок. А среди партнеров по сцене — Сезария Эвора, Мина Маццини, Нада, Бьяджо Антоначчи, Пол Анка, Франко Баттиато и другие.

А заодно придумал и использовал в песнях вымышленный язык «челентанеска» — впервые он появился в начале 1970-х в его композиции «Prisencolinensinainciusol», полностью составленной из выдуманных и ничего не значащих слов.

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Успех и востребованность не помешали певцу делать перерывы, замолкать на годы и снова возвращаться на большую сцену.

Так, первыми выступлениями Челентано после 8-летнего перерыва, стали 2 концерта в Советском Союзе — в 1987 году он, несмотря на аэрофобию, прилетел в Москву и выступил с аншлагами в «Олимпийском».

«Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сем. А за окном — снег.

В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость, — вспоминал Челентано. — Вот так я всегда представлял себе Россию — край, находящийся в самом центре Земли, где даже войны не смогли убить мысль мудрецов. И очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь, потому что, видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло.

К своему 70-летию Челентано записал 40-й студийный альбом «Dormi amore, la situazione non è buona».

А всего за свою карьеру Челентано исполнил около 600 песен, а общий тираж его пластинок составил 150 млн экземпляров.

Укрощение кино

Актерская карьера Челентано была не менее успешной, чем музыкальная.

Несмотря на нестандартную, на первый взгляд, внешность, актер всегда привлекал зрителей своей иронией, харизмой и неповторимой пластичностью, за которую его прозвали «человеком на пружинах».

На счету Челентано-актера — более 40 фильмов. Российским зрителям он известен, прежде всего, по комедиям 70−80-х, но первым успехом Челентано в кино стала картина «Ребята и музыкальный автомат» 1959 года. Он даже появился в «Сладкой жизни» Федерико Феллини (конечно, в эпизодической роли), сам ставил фильмы.

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За роль шулера в криминальной комедии «Блеф» (1976) Челентано получил итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло».

«Донателло» он получил еще раз — в 1980-м за картину «Бархатные ручки». А в 1989-м актер и певец получил высшую награду своего родного Милана — Ambrogino d’oro. Среди самых известных его работ в кино — «Безумно влюбленный» (1981), «Бинго-Бонго» (1982), в котором Челентано сыграл одну из самых необычных своих ролей — человека-обезьяну Тарзана. На протяжении всей картины герой не произносит ни слова, издавая только рычащие нечленораздельные звуки. Фильм — аллегорическая притча о человеке, природе и бережном отношении к животным.

И, разумеется, «Укрощение строптивого» — переложение шекспировского сюжета, которое стало абсолютным хитом благодаря природному обаянию как самого Челентано, так и его партнера по картине, актрисы Орнеллы Мути.

Сейчас Челентано живет вместе с женой Клаудией Мори на вилле в Гальбьяте, в провинции Лекко. И в 80 лет он ведет активную творческую жизнь, ездит по всему миру и выступает с концертами. Новый диск певца «Le migliori», записанный совместно с популярной итальянской певицей Миной вышел 11 ноября 2016 года; пластинка была переиздана в декабре 2017-го в делюкс-версии под названием «Tutte le migliori» («Все самое лучшее»).

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