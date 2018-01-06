«Человек на пружинах»: исполнилось 80 лет Адриано Челентано
«Человек на пружинах»,
«Человек на пружинах»,
80 лет назад — 6 января 1938 года — родился кумир нескольких поколений, итальянский актер, певец, кинорежиссер и композитор Адриано Челентано — человек, чей голос узнаваем, а манера движения не похожа на других.
Пятый ребенок в семье, Челентано появился на свет в день Бефаны — этот веселый праздник завершает итальянские рождественские каникулы.
В 12 лет мальчик бросил школу — семья жила бедно, и Адриано пошел работать в часовую мастерскую.
Ремонтировать часы он будет потом всю жизнь, даже когда станет знаменитым на весь мир актером и певцом, а ремесло превратится в хобби.
С песней по жизни
Быстрый взлет в 20 лет, первые победы на фестивалях в Милане и
Его песня «Il ragazzo della via Gluck» («Парень с улицы Глюка»), с которой он выступал в
Во многом он был первопроходцем в своей стране: один из первых начал исполнять
А заодно придумал и использовал в песнях вымышленный язык «челентанеска» — впервые он появился в начале 1970-х в его композиции «Prisencolinensinainciusol», полностью составленной из выдуманных и ничего не значащих слов.
Успех и востребованность не помешали певцу делать перерывы, замолкать на годы и снова возвращаться на большую сцену.
Так, первыми выступлениями Челентано после 8-летнего перерыва, стали 2 концерта в Советском Союзе — в 1987 году он, несмотря на аэрофобию, прилетел в Москву и выступил с аншлагами в «Олимпийском».
«Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сем. А за окном — снег.
В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость, — вспоминал Челентано. — Вот так я всегда представлял себе Россию — край, находящийся в самом центре Земли, где даже войны не смогли убить мысль мудрецов. И очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь, потому что, видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло.
К своему 70-летию Челентано записал 40-й студийный альбом «Dormi amore, la situazione non è buona».
Укрощение кино
Актерская карьера Челентано была не менее успешной, чем музыкальная.
На счету
За роль шулера в криминальной комедии «Блеф» (1976) Челентано получил итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло».
«Донателло» он получил еще раз — в 1980-м за картину «Бархатные ручки». А в 1989-м актер и певец получил высшую награду своего родного Милана — Ambrogino d’oro. Среди самых известных его работ в кино — «Безумно влюбленный» (1981), «Бинго-Бонго» (1982), в котором Челентано сыграл одну из самых необычных своих ролей —
И, разумеется, «Укрощение строптивого» — переложение шекспировского сюжета, которое стало абсолютным хитом благодаря природному обаянию как самого Челентано, так и его партнера по картине, актрисы Орнеллы Мути.
Сейчас Челентано живет вместе с женой Клаудией Мори на вилле в Гальбьяте, в провинции Лекко. И в 80 лет он ведет активную творческую жизнь, ездит по всему миру и выступает с концертами. Новый диск певца «Le migliori», записанный совместно с популярной итальянской певицей Миной вышел 11 ноября 2016 года; пластинка была переиздана в декабре 2017-го в