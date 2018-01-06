Такие разные тюрьмы

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Больше 10 млн человек в мире находятся в тюрьмах и других местах лишения свободы, за последние 15 лет число заключенных увеличилось на 20%. Во многих странах системы исполнения наказаний переживают кризис: где-то, как в России, США, КНР, тюрьмы переполнены, а где-то, как в Нидерландах, пустующие камеры сдают в аренду соседним государствам.

В октябре этого года в Румынии из тюрем были досрочно освобождены 530 заключенных, среди которых 33 убийцы, 47 насильников и два педофила. Основанием для массовой «амнистии» послужил вступивший в действие закон, обязывающий власти уменьшать срок заключения на шесть дней за каждые 30 дней, проведенные в «нечеловеческих» условиях в тюрьме.

Румынские исправительные учреждения печально известны переполненностью и ужасающими условиями содержания.

Закон был принят, после того как в апреле 2017 года Европейский суд по правам человека (ECHR) очень жестко раскритиковал румынские исправительные учреждения и потребовал от Бухареста улучшить условия содержания в них. ECHR же занялся румынскими тюрьмами, когда четверо заключенных пожаловались на тесноту (18−20 человек в камере), антисанитарные условия, плохую еду и крыс.

В ноябре на свободу выходят еще 3,5 тыс. человек. Всего же только за первый год действия закона досрочно должны быть освобождены около 8 тыс. зэков.

Общественность бьет тревогу — и далеко не безосновательно. К примеру, один из освобожденных, отбывавший 10-летний срок за изнасилование, через четыре дня после освобождения ограбил и изнасиловал в Бухаресте женщину.

Из тюрьмы в четырехзвездную гостиницу

Теснота в тюрьмах — проблема современной пенитенциарной системы в десятках стран.

Согласно недавнему исследованию комиссии Совета Европы, самые переполненные тюрьмы, если говорить о европейских странах, в Албании, Бельгии, Франции, Греции, Македонии и Испании. Не лучше ситуация и в таких государствах, как США, Россия, КНР, Индия.

Впрочем, есть и обратные примеры: в то время как большинство стран борются с переполненностью тюрем, в Голландии кризис совсем другого рода: в королевстве тюрьмы… пустуют.

Свободные камеры частично можно объяснить строительным бумом, царившим в королевстве в 1990-е годы, когда было построено очень много всего, в том числе и тюрем. Но и численность заключенных стремительно снижается: если в 2005 году их было 20,315 тыс., то, по состоянию на 30 сентября 2016-го, — 10,102 тыс. с учетом несовершеннолетних преступников и иностранцев (по данным сайта World Prison Brief, WPB).

По данным Министерства юстиции Нидерландов, в стране сейчас пустует чуть не каждая третья камера; а к 2020 году, по прогнозам, будут простаивать 3 тыс. камер и 400 мест содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По словам начальника Национального агентства исправительных учреждений (NACI) Нидерландов Анжелины ван Дейк, тюрьмы королевства сейчас все больше используются для содержания заключенных, которых опасно выпускать на волю, и тех, кто сам нуждается в помощи.

Иногда людям, совершившим преступление, лучше оставаться со своими семьями, продолжать работать и отбывать наказание как-то иначе. Мы сократили длительность тюремных сроков и снизили уровень преступности. В результате появились пустые камеры. Анжелина ван Дейк Начальник Национального агентства исправительных учреждений Нидерландов

Голландцы — очень практичный народ. Содержание тюрем обходится дорого, камеры пустуют. Выход один — тюрьмы нужно закрывать. В 2005 году их было в стране 85, а сейчас почти вдвое меньше. Шли к этому постепенно: в 2009 году закрыли восемь исправительных учреждений, через пять лет — еще 19.

Выступая в прошлом году в парламенте, министр юстиции Нидерландов Ард ван дер Штейр, пишет Telegraaf, сообщил законодателям, что содержать пустующие тюрьмы очень накладно и что в ближайшем будущем правительство собирается закрыть еще пять исправительных учреждений.

Чаще всего в бывших тюрьмах открывают центры содержания мигрантов. Нередко их переделывают в рестораны и кафе, жилье и даже в роскошные гостиницы.

Один из самых известных «тюремных» отелей находится в городке Рурмонд. Он так и называется — Arresthuis («Дом арестов»): от тюрьмы, построенной в 1863 году, в гостинице оставили для колорита решетки на окнах, тюремные двери в номерах и чугунные лестницы. Четыре самых дорогих номера получили тематические названия: «Адвокатский», «Судейский», «Апартаменты директора тюрьмы» и «Надзирательский».

В амстердамскую тюрьму Бейлмербайес, расположенную рядом с вокзалом Амстел, сейчас ходят… попариться: в одном из крыльев разместились первые в королевстве сирийские бани хамам, а в другом — центр для беженцев.

Сейчас в бывшей тюрьме Бейлмербайес размещаются сирийские беженцы | Источник: AP 2017

Еще одна перепрофилированная тюрьма — построенная в 1499 году Блокуспурт в Леувардене — отдана под культурный центр. В нем часто проводят детские дни рождения и экскурсии для детей.

Что до «тюремных» отелей, то появляются они не только в Нидерландах.

В Великобритании, к примеру, большой популярностью у туристов пользуется тюрьма Мальмезон в Оксфорде. Номера в этом средневековом замке сделаны из камер.

В Швейцарии насладиться комфортом современной гостиницы можно в отеле с многообещающим названием «Тюремный». Стамбульская четырехзвездная гостиница «Четыре сезона» в бывшей тюрьме своей популярностью обязана в числе прочего выгодному расположению — до главных достопримечательностей от нее несколько минут ходьбы.

Сейчас на подъеме и тюремный туризм.

Обычно люди готовы пойти на все, чтобы выбраться из тюрьмы. Однако в наши дни появляются те, кто готов платить деньги, чтобы побывать за решеткой. Есть даже тюрьмы-музеи.

В Америке самая известная тюремная достопримечательность — тюрьма Алькатрас. «Скала», как ее еще называют, находится на острове недалеко от Сан-Франциско. В свое время тут сидело много известных преступников, включая Аль Капоне. В 1970-е остров открыли для туристов.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="406dae80-8635-49cf-9587-cda3bc3f75a0" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. Тюрьма Алькатрас

В Австралии очень популярна Старая Мельбурнская тюрьма, а тюрьма Порт-Артур на острове Тасмания даже включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В отношении использования тюремных камер не по назначению наряду с Голландией выделяется Мексика.

Четверо полицейских из Хуареса, пригорода Монтеррея, прославились на весь мир, сдавая наркоторговцам камеры в местной тюрьме. Наркобароны в ожидании выкупа держали за решеткой жертв похищений.

Однако самый скандальный случай произошел в июле 2010 года в Гомес-Паласио. Там охранники… освободили зэков, дали им оружие и отправили на патрульных машинах на «стрелку». После того как те перебили 17 членов банды конкурентов, надзиратели вернули их за решетку.

Голландская Сибирь

У закрытия тюрем есть только один серьезный минус — потеря рабочих мест.

Так, предстоящее закрытие пяти голландских исправительных учреждений приведет к потере 1900 рабочих мест. Еще 700 сотрудникам Минюст обещает сохранить работу, скорее всего, в центрах содержания мигрантов.

С экономической точки зрения увольнения работников тюрем вполне оправданны. В 2014 году численность надзирателей в Голландии превысила численность заключенных: 9,914 тыс. и 9,71 тыс. соответственно! Для сравнения: в США на каждого надзирателя в среднем приходится пять заключенных.

Власти пытаются решить проблему рабочих мест, сдавая тюремные камеры в… аренду.

Так, с февраля 2010 года в тюрьме Виллема II в Тилбурге отбывают наказание 650 заключенных из соседней Бельгии, где, в отличие от Голландии, тюрьмы переполнены: в 2013-м в них содержались 10,4 тыс. заключенных при вместимости вдвое меньше. Каждые три года аренды голландской тюрьмы обходятся Брюсселю в $38,5 млн. Пока бельгийцев охраняют голландские надзиратели, но со временем в Голландию переедут и бельгийские надзиратели.

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Весной 2015 года было подписано аналогичное соглашение с Норвегией, где камер тоже не хватает — более того, там даже существует очередь в 1000 зэков.

Говоря об очередях в тюрьмы, нельзя не упомянуть и маленькую Исландию, в которой эта необычная очередь тоже есть — 560 человек. С учетом того, что население острова составляет 342 тыс. человек, а количество заключенных — 131, это, конечно, очень много. Хотя бы потому, что превышает вместимость пяти исландских тюрем — 152 — в 3,5 раза.

В Исландии действует весьма любопытный закон: если осужденный пять лет не может попасть в тюрьму, что вполне вероятно с учетом внушительного «листа ожидания», то его приговор аннулируется.

В 2017 году недействительными благодаря «пятилетнему» закону признаны приговоры 17 преступникам, а годом ранее — 34.

Первые заключенные из Норвегии появились в голландской тюрьме Норгерхавен на северо-востоке королевства в сентябре 2015 года. Всего переехали 242 человека. За ними присматривают местные надзиратели, но общее руководство норвежским крылом в руках чиновника из Норвегии.

Представитель голландского Минюста Яп Остервиер сообщил, что трехлетняя аренда камер обойдется Осло в €25 млн и что эти деньги пойдут на зарплаты 240 работников голландских тюрем.

Большинство заключенных отправились на «новое место жительства» добровольно. Возможно, потому что в Нидерландах дешевле сигареты и продукты. Норвежские тюрьмы известны отличными условиями содержания, но все же уступают по комфорту голландским — не уступить им трудно.

Так, узники Норгерхавена наслаждаются из окон камер живописными видами деревни Винхузен. Они сами готовят себе еду, выращивают овощи и содержат кур.

Спортом зэки занимаются не только в тренажерном зале, но и на открытом воздухе, где к их услугам целый спортивный городок площадью 2 га. Они свободно, без надзирателей, ходят в библиотеку, в столовую и медсанчасть. В прошлом году в тюрьме появилась комната, в которой можно общаться с родными и знакомыми по Skype. Заключенные Норгерхавена смотрят телевизионные программы на 55 каналах. Они могут даже выбирать цвет стен в своих камерах.

«Это очень крутая тюрьма», — восторженно отозвался о новом месте пребывания отбывающий 17 лет за убийство Кеннет Вимм, один из первых заключенных, приехавших в Норгерхавен из Норвегии.

Местные зэки, узнав, что им придется освободить камеры для гостей, были, понятно, очень недовольны. 17 человек даже подали в суд иск к Минюсту Нидерландов, в котором обвиняли чиновников в ущемлении своих прав.

Суд иск, конечно, отклонил, однако сам факт его подачи показателен.

Впрочем, недовольны были не только местные зэки, но и родные норвежских заключенных, отправленных в Нидерланды. Понять их можно: поездка в Норгерхавен с одной ночевкой обходится как минимум в €500. Минюст с этим аргументом не согласен. От Осло до севера Норвегии дальше, чем до Голландии, возражают чиновники.

Деревня Винхузен расположена в провинции Дренте, которую сами голландцы называют голландской Сибирью. Сюда с XIX века со всей страны свозили бродяг, нищих и преступников. Демограф Сюзанна Янсен (ее дед был сослан в Винхузен за попрошайничество) даже утверждает, что 1 млн из 17 млн голландцев — потомки сосланных в эту деревню. Винхузен, к слову, примечательна тем, что в здесь еще одна тюрьма — Эссерхим, но она, скорее всего, попадет в число тех пяти, которые скоро будут закрыты.

О том, как в Нидерландах относятся к тюрьмам, много говорит отказ экстрадировать в Бельгию восемь выходцев из Южной Америки, осужденных за перевозку наркотиков. Суд в Амстердаме запретил передавать зэков на том основании, что в тюрьмах соседнего королевства «нечеловеческие» условия содержания. В частности, поминали недавнюю двухмесячную забастовку бельгийских надзирателей, во время которой зэкам пришлось почти 24 часа в сутки сидеть в камерах и неделями не мыться.

Наказание или исправление?

Главная причина сокращения численности заключенных в самих Нидерландах — снижение уровня преступности.

В 2005—2015 годах, по данным Статуправления, преступность упала на 26%: если в 2005-м были осуждены 50,65 тыс. человек, то через 10 лет — 37,79 тыс. В 2016-м преступность в королевстве снизилась еще на 8%. Убийств было совершено, по данным Статуправления, 110, на 10 меньше, чем в 2015 году. Министерство юстиции выдало прогноз: в 2017—2022 годах преступность в Голландии будет снижаться в среднем на 0,9% в год.

Скептики, однако, считают, что снижение числа осужденных — это, скорее, результат закрытия полицейских участков из-за сокращения финансирования и, как результат, ухудшения раскрываемости преступлений.

Если в начале 2000-х Нидерланды по числу заключенных на 100 тыс. населения находились на одном из последних мест в Европе, то сейчас они переместились на самый верх составленного по возрастанию рейтинга — 59. Для сравнения: в Великобритании этот показатель — 146, в США — 666, в Китае — 118 (по непроверенным данным китайских властей), а в России — 421.

Голландия считается одной из самых безопасных стран на планете. Самый распространенный вид преступлений здесь — кражи кошельков и сумочек у туристов.

Поскольку голландцы любят ездить на велосипедах, распространены и кражи велосипедов: ежегодно их в королевстве похищают более 750 тыс. штук.

Правительство многое делает для снижения уровня преступности. Главное, по мнению специалистов, это более спокойное, чем в других странах, отношение к легким наркотикам. Помогает и явное предпочтение, которое тут отдают реабилитации преступников, а не их наказанию.

«В отношении закона и порядка у голландцев глубоко укоренился прагматизм, — объясняет Рене ван Сваанинген, профессор криминалистики Университета Эразма Роттердамского.— Тюрьмы — дорогое удовольствие. В Соединенных Штатах внимание фокусируется на моральных аргументах для заключения в тюрьму, в Нидерландах же упор делается на то, что работает».

Еще одна особенность: голландские судьи в последние годы назначают более легкие наказания — в королевстве всего 35 преступников, осужденных на пожизненное заключение без права помилования.

Эксперты считают, что снизить преступность помогла и система электронного мониторинга. Например, электронных браслетов, позволяющих зэкам вести почти нормальную жизнь и дающих большую экономию средств. Содержание одного заключенного в королевстве обходится в $50 тыс. в год. Исследование 2008 года показало, что электронные браслеты (впервые в Европе они появились в Швеции) снижают уровень рецидивов почти наполовину.

А это самый важный показатель эффективности работы пенитенциарной системы. В Голландии в тюрьму после освобождения возвращается каждый десятый бывший. В Британии рецидивистом становится почти каждый второй бывший заключенный, а в Америке — три из четырех.

Те, кто руководит пенитенциарной системой Голландии, много экспериментируют. Самый яркий и свежий пример: летом 2017 года зэкам в тюрьмах Дордрехта, Херхюговарда, Заандама и Арнема выдали… ключи от камер. Сейчас узники могут в любое время покидать камеры, но обязаны возвращаться «домой» до 21:30. А еще им выдали специальные дисплеи, с помощью которых они могут заказывать доставку продуктов и свидание с другими заключенными или тюремными работниками.

Или другой недавний эксперимент, прямо не связанный с условиями содержания, но показывающий методы работы тюремных властей. Голландским зэкам раздали цветные календари на 2018−2019 годы с портретами трех пропавших людей и подробностями их исчезновения на голландском, испанском, английском, арабском и русском языках. Сделано это в надежде, что заключенные помогут раскрыть старые дела. За полезную информацию объявлена награда в €800 тыс.

В ходе проведения пилотного эксперимента в пяти тюрьмах полиция получила 160 сообщений. Идея обратиться за помощью к зэкам, кстати, позаимствована у американцев. Там в тюрьмах нескольких штатов каждый год раздают колоды карт с информацией о нераскрытых делах.

Первые по заключенным

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="c807c2e9-cfed-4e65-895f-706612f51396" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Американцы охотно перенимают полезное у других народов, но вот с пенитенциарной системой почему-то брать пример с других не торопятся. По численности «тюремного» населения США находятся на первом месте в мире — 2 145 100 человек по состоянию на 1 января 2016 года, по данным WPB. При этом в федеральных тюрьмах, по сведениям бюро статистики Министерства юстиции США, содержатся лишь 195,7 тыс. заключенных. Больше всего их в тюрьмах штатов — 1 256 100.

В Америке проживает каждый 20-й житель планеты, но каждый четвертый зэк. За решеткой находится каждый 107-й взрослый американец. Это в пять раз больше, чем в Великобритании, в семь — чем во Франции и в 24 — чем в Индии.

Еще одна проблема — расовый компонент: процент темнокожих зэков в американских тюрьмах выше, чем в ЮАР в годы расцвета апартеида.

Число зэков за последние четверть века выросло четырехкратно. Специалисты считают главной причиной стремительного роста ужесточение наказаний, связанных с наркотиками, в ответ на эпидемию крэка в 1980-е.

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В США более 4,5 тыс. тюрем: 3283 муниципальных, 1190 штатовских и 102 федеральных. Несмотря на то что по вместимости они почти совпадают с численностью заключенных — 2,14 млн мест и 2,145 млн заключенных — и что годовой бюджет пенитенциарной системы превышает $60 млрд, многие тюрьмы переполнены.

В порядке вещей тюрьмы, где в одиночках оказываются по два-три человека. Дело доходит до того, что почти все помещения во многих тюрьмах заняты зэками: койки в три яруса стоят даже в спортивных залах и библиотеках, а очередь в тюремный лазарет нередко превышает 50 человек. Из-за дефицита медицинской помощи каждую неделю в тюрьмах умирает в среднем один заключенный. В одной из калифорнийских тюрем 54 зэкам приходилось пользоваться одним туалетом.

Самая суровая и запущенная тюремная система в США в Калифорнии. В рассчитанных на 80 тыс. заключенных 33 тюрьмах еще совсем недавно отбывали наказание 143 тыс. человек. Такая теснота немало способствовала высокому уровню самоубийств: он в калифорнийских тюрьмах вдвое выше, чем в среднем в Америке.

Несколько лет назад Верховный суд США велел властям штата снизить численность заключенных как минимум на 30 тыс. человек. Выполнить полностью постановление суда пока не удалось: по состоянию на 2016 год численность заключенных снизилась лишь до 127 тыс.

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Все это стало результатом жестких законов, которые принимают калифорнийские законодатели. Согласно самому известному — закону «трех нарушений» 1994 года, человеку, трижды нарушившему закон (даже если все три правонарушения были мелкими), грозит пожизненное заключение.

О плохой работе Федерального бюро тюрем (FBP), возглавляемого Марком Инчем, говорит и плачевная ситуация с рецидивами. Бюро статистики Минюста опубликовало в 2014 году данные исследования, в котором участвовали 404,638 тыс. бывших зэков из 30 штатов, вышедших на свободу в 2005 году. 67,8% из них были повторно арестованы в течение трех лет после освобождения, а в течение пяти лет таких оказалось 76,6%.

Чаще всего бывшие заключенные возвращаются за решетку в течение первых шести месяцев после выхода на свободу. По мнению специалистов, такой уровень рецидивизма объясняется слабым вниманием, уделяемым американскими властями социальным и реабилитационным программам бывших заключенных, которые, выйдя на свободу и не имея возможностей начать новую жизнь, часто возвращаются к старой.

Россия по численности заключенных занимает первое место в Европе и четвертое в мире.

В российских тюрьмах, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на 1 октября 2017 года отбывали наказание 609,485 тыс. человек. Пика в современной истории численность заключенных достигла в 2000 году, когда за решеткой находились 1 060 404 человека. Хвалиться ФСИН нечем: условия содержания в 961 заведении, находящемся в ее ведении, регулярно привлекают внимание правозащитных организаций. Ну и совсем плохо у нас с уровнем рецидивов — 85%.

Тюремная утопия

В отношении организации пенитенциарной системы нам есть чему поучиться не только у Голландии, но и у скандинавских стран. В первую очередь у Норвегии, где борются за неофициальное звание «самой человечной» тюрьмы на планете.

Заключенные тюрьмы строгого режима Бастой на острове Хортен южнее Осло могут свободно передвигаться по острову. Им разрешено разводить домашних животных, готовить еду, кататься на лыжах, играть в теннис и в карты.

У них есть свой пляж и паром для сообщения с большой землей. После обеда большинство надзирателей разъезжаются по домам, наблюдать за 115 зэками остается горстка охранников.

Конечно, в Норвегии немало и привычных тюрем — с высокими заборами, решетками на окнах и толстыми дверями, но даже они по условиям содержания намного либеральнее американских. Неудивительно, что иностранцы считают подавляющее большинство норвежских тюрем пятизвездными гостиницами. Например, бывший директор одной из нью-йоркских тюрем Джеймс Конвей после посещения норвежских исправительных учреждений назвал их тюремной утопией.

Норвежские власти считают, что жизнь в тюрьме должна по возможности, конечно, быть как можно ближе к жизни на свободе.

Заключенные обладают теми же правами, что и остальные норвежцы: могут, например, работать, учиться, голосовать. В тюрьму после освобождения возвращается лишь каждый пятый бывший зэк.

Обращают на себя внимание и короткие — в среднем восемь месяцев — сроки заключения. Почти у 90% отбывающих наказание сроки менее года. Максимальное заключение в королевстве — 21 год. К нему приговорены лишь 94 самых опасных преступника. Один из них — Андерс Брейвик, убивший летом 2011 года 77 человек и ранивший 151; он отбывает 21 год в тюрьме Ила.

Камера в тюрьме Ила | Источник: AFP 2017

24-метровая камера Брейвика состоит из трех комнат: в одной он спит, в другой занимается (Андерс заочно учится в столичном университете), а третья предназначена для спортивных тренировок. Естественно, он ежедневно гуляет по тюремному двору. Ему разрешено играть в видеоигры, смотреть телевизор и читать газеты. У него есть компьютер, но без доступа в интернет. Брейвик может сам готовить себе еду и стирать вещи. Ему разрешены разговоры по телефону с подругой, а также контакты с администрацией тюрьмы, адвокатом, священником и врачами.

Тем не менее Андерс Брейвик крайне недоволен условиями содержания и называет их бесчеловечными.

Он много раз подавал жалобы в различные инстанции и даже судился с правительством Норвегии в ECHR. Андерс жалуется на то, что ему не разрешают переписываться со сторонниками и получать от них письма, что его часто обыскивают и много времени держат в наручниках, что во время свиданий его отделяет от посетителей стеклянная перегородка, и на многое другое.

Скандинавская модель

Исправительные учреждения закрываются не только в Голландии. В Швеции, к примеру, заключенных стало меньше настолько, что правительство было вынуждено закрыть четыре тюрьмы. Численность узников по состоянию на 1 октября 2016 года, по данным Администрации шведских тюрем и исправительных учреждений, составляла 5,63 тыс. человек (112-е место на планете), или 57 человек на 100 тыс. населения.

Снижению числа зэков в немалой степени способствовал принятый в 2011 году Закон о смягчении наказаний за преступления, связанные с наркотиками. Но если количество заключенных начнет расти, то власти откроют две из закрытых тюрем.

В 2004 году по шведским тюрьмам прокатилась эпидемия громких побегов. Власти ужесточили условия содержания, но, несмотря на это, шведские тюрьмы и сейчас считаются одними из самых либеральных и прогрессивных в мире. Не случайно Саддам Хусейн в ожидании суда попросил в 2005 году перевести его в Швецию (шведское правительство, правда, ему в этой просьбе отказало).

Наша задача — не наказывать. Наказанием является уже само тюремное заключение, лишение свободы. Мы должны исправлять нарушителей закона и готовить их к возвращению на свободу. Нильс Оберг Шеф пенитенциарной системы Швеции

По его мнению, низкие процент заключенных и уровень рецидивизма (40%) можно объяснить гуманным отношением к ним и широкой системой помощи.

Для того чтобы понять, как живется зэкам в Финляндии, можно посетить «открытую» тюрьму на острове в Суоменлинна неподалеку от Хельсинки. В ней содержатся 95 заключенных, отбывающих наказание за кражи, торговлю наркотиками и даже за убийства. Сюда попадают те, кому через полгода выходить на свободу.

Несмотря на совершенные тяжелые преступления, заключенным разрешено каждый день покидать территорию тюрьмы, чтобы работать или учиться. Тюремные камеры больше напоминают спальни в студенческих общежитиях. В них есть плазменные телевизоры, музыкальные центры и мини-холодильники, которые зэки легко могут брать напрокат, потому что зарабатывают от €4 до €7 в час. Они имеют право встречаться с родными в Хельсинки, правда, в электронных браслетах.

Заключенные устраивают барбекю, занимаются спортом в тренажерном зале. В столовой они питаются вместе с работниками тюрьмы. На острове, впрочем, так же, как в тюрьмах и других скандинавских стран, зэки ходят в своей одежде.

У надзирателей, конечно, форма, но у них нет никакого оружия, даже дубинок или баллончиков с газом.

Понятно, далеко не все 26 исправительных учреждений в Финляндии «открытые». Большинство построены еще в XIX веке с обязательными стенами, видеонаблюдением, стальными дверями и прочими атрибутами традиционных тюрем. Внешне они мало чем отличаются от исправительных учреждений в других, менее продвинутых в этом отношении стран. Но даже в «закрытых» финских тюрьмах есть теннисные и бильярдные столы, аквариумы и многое другое, что скрашивает тюремную жизнь. В некоторых заведениях к услугам заключенных даже иппотерапия.

Но главное отличие финской пенитенциарной системы состоит в том, что тюремные работники не столько охраняют своих подопечных, сколько помогают им реабилитироваться. У каждого зэка, к примеру, есть свой «контактный офицер», который следит за его успехами и помогает готовиться к выходу на свободу.

На каждые 100 тыс. финнов приходится 57 заключенных. Общая численность их, по данным Агентства криминальных санкций, на 1 января 2017 года составляла 3,174 тыс. человек. (В Америке есть несколько тюрем, в каждой из которых зэков больше, чем во всех финских тюрьмах, вместе взятых. Всех финских заключенных легко приняла бы и крупнейшая европейская тюрьма во французском городке Флери-Мерожи, вмещающая 3,8 тыс. человек. Кстати, условия содержания во французских тюрьмах оставляют желать лучшего: Франция не случайно занимает первое место в Европе по числу самоубийств заключенных.).

До 1960-х в Финляндии был один из самых высоких уровней заключенных в Европе. Власти провели специальное исследование, чтобы выяснить, как мера наказания помогает снизить уровень преступности. Оказалось, что никак. Следующие три десятилетия правительство, не торопясь, переделывало пенитенциарную систему. Наиболее эффективной оказалась программа постепенной подготовки к жизни после тюрьмы. Этим, собственно, и занимаются «открытые» тюрьмы, в которых находится около трети всех финских зэков. Именно эти люди реже других бывших заключенных вновь попадают за решетку. Уровень рецидивизма в Финляндии — 41%. Стоимость содержания в «открытых» тюрьмах одного заключенного почти на треть ниже, чем в обычных тюрьмах.

У Финляндии немало достижений в организации деятельности пенитенциарной системы, но есть, конечно, и недостатки. Главный из них — финские зэки, в отличие от норвежских, часто убегают из своих комфортабельных тюрем. Финляндия находится на одном из первых мест по побегам в Европе.