В Москве в субботу будет оттепель и снег с дождем
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Температура до трех градусов тепла, мокрый снег и облачность ожидаются в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Температура до трех градусов тепла, мокрый снег и облачность ожидаются в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
«В Москве и области облачно, временами небольшие осадки (мокрый снег, местами переходящий в дождь). Максимальная температура в мегаполисе +1…+3 градуса, в Подмосковье 0…+3 градуса. Ветер южный,
По словам синоптиков, оттепель вызвана приходом атмосферного фронта с запада, связанного с атлантическим циклоном. Под его влиянием на берега