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10:31 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в субботу будет оттепель и снег с дождем

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Температура до трех градусов тепла, мокрый снег и облачность ожидаются в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

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Источник: РИА Новости

«В Москве и области облачно, временами небольшие осадки (мокрый снег, местами переходящий в дождь). Максимальная температура в мегаполисе +1…+3 градуса, в Подмосковье 0…+3 градуса. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с», — рассказали в центре.

По словам синоптиков, оттепель вызвана приходом атмосферного фронта с запада, связанного с атлантическим циклоном. Под его влиянием на берега Москвы-реки поступают теплые воздушные массы и порции осадков.

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