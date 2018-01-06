Известные белорусы рассказали, что загадают в ночь под Рождество

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В преддверии самого доброго зимнего праздника мы попросили известных медийных персон поразмышлять, каких чудес не хватает каждому из нас, и заодно ответить на (не) простой вопрос: если бы представилась возможность, какое чудо вы совершили бы в рождественскую ночь, что бы загадали себе и близким?

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Елена Бикренева, телеведущая, фея Снов из Калыханкi:

— С удовольствием устроила бы грандиозный бал, на который позвала всех дам и джентльменов наших дней. Мне кажется, такой красивой сказки, совсем как в XIX веке, когда нарядные пары кружились в танцах, играла красивая музыка, лилось шампанское, нам всем сегодня очень не хватает. А еще исполнила бы мечту всех без исключения детей и многих (уверена!) взрослых — отправила бы каждого в Диснейленд. Я сама впервые побывала там в 30 лет, это было в Париже. Но по-прежнему, совсем как маленькая девочка, мечтаю увидеть самый настоящий американский мир Диснея. Надеюсь, в этом году получится на него наколдовать.

Владимир Новицкий, спортивный телекомментатор:

— Признаюсь, давным-давно перестал загадывать желания: и в рождественскую ночь, и когда оказываюсь между людьми с одинаковыми именами. Потому что имелся неудачный опыт в этом тонком, деликатном деле. Хотя кто его знает, может, в ночь с субботы на воскресенье попробовать с чистого листа? И пожелать всем родным и близким… прежде всего здоровья! А еще очень хочется, чтобы наши спортсмены обязательно стали победителями и призерами грядущих зимних Олимпийских игр.

Вероника Буслаева, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:

— Из того, за что очень болит душа, — помогла бы найти дом каждой бездомной собаке. А еще сделала бы так, чтобы у каждого театра был свой неравнодушный зритель. Чтобы публика шла на спектакли подготовленная, с определенным градусом внутренней культуры.

Владимир Воронков, телеведущий, Медведь Топа из Калыханкi:

— Для меня будет чудом закончить наконец ремонт в квартире, который я не могу завершить уже почти три года. А ведь в этом мае у меня юбилей, 60 лет, поэтому по-человечески очень хочется встретить седьмой десяток в отремонтированной трешке. Уже закончил комнаты, кладовую и подобрался к кухне. Надеюсь, чудо свершится и ремонт все же завершится.

Анастасия Петрович, музыкальный редактор Альфа Радио:

— Рождество — замечательный светлый праздник. К тому же в нашей семье он ознаменован еще и особой аурой — в этот день родился мой брат. А конкретно на Рождество я ничего не загадываю, ведь сама я такая, что у меня каждый день — как маленькое радостное Рождество. Главное, чтобы и люди вокруг были добрыми и чаще улыбались!

Виктория Алешко, певица, заслуженная артистка:

— Вера — самый мощный инструмент для осуществления всех желаний и чудес, которые, казалось бы, никогда с нами не произойдут. Была бы я в силах, обязательно сделала бы так, чтобы дети никогда не оставались одни, чтобы у каждого маленького ангелочка был свой дом с любящими родителями. И чтобы за каждым ребенком, который сейчас в силу тех или иных обстоятельств лишен своего дома, в новом году обязательно пришла мама.

Ольга Альварадо, ведущая Альфа Радио:

— Из-за аномально теплых зим снег уже начал восприниматься нами как настоящее чудо. Поэтому наколдовала бы всем нам снежных крепостей и огромных сугробов выше головы. С моим ростом меня бы под ними точно не нашли.

Оксана Вечер, ведущая и автор проектов телеканала Беларусь 3:

— К сожалению, у меня этот год выдался очень печальным — ушел из жизни любимый папа… Поэтому в рождественскую ночь сделала бы так, чтобы у людей было как можно меньше горестей и печалей. Чтобы и в праздники, и в будние дни любимые люди всегда были рядом. И чтобы каждый из нас всегда получал свою порцию добрых слов.

Валентина Гарцуева, актриса Национального академического театра им. Янки Купалы:

— Хотелось бы отсыпать некоторым личностям чуть больше общей внутренней культуры. Увы, не все до сих пор соблюдают в театре элементарные нормы приличия. Во время спектакля едят, хрустят, не отключают звук мобильных телефонов… Банальные, казалось бы, правила, но почему-то не все понимают, как все эти посторонние шумы отвлекают актеров во время спектакля.

Надежда Шинкевич, директор картинной галереи Традыцыя им. Германа Прянишникова, Светлогорск:

— Знаю, что мечты исполняются только тогда, когда к их исполнению прилагаются немалые усилия. Поэтому на чудеса не надеюсь. Но если честно, в глубине души надежда на доброе чудо все-таки есть. Поэтому от чистого сердца всем-всем-всем желаю здоровья, счастья и ангела-хранителя… И — всегда жить в гармонии с самим собой. С наступающим Рождеством!

Юрий Царев, телеведущий:

— Верю, что загаданные под Рождество желания несомненно сбываются! Особенно если их загадывать дважды. У меня часть родственников православные, а часть католики, вот у меня и два праздника!

Александра Бутор, кинорежиссер:

— Первым делом пристроила бы всех бездомных собак. Ведь они не меньше людей достойны того, чтобы иметь свой теплый уютный дом. У меня самой живут две дворняжки — и это самые любящие существа на свете! В этом году очень хочу сделать детский кукольный спектакль про жизнь Шариков и Барбосов. Часть средств планирую передать в приют для животных.

Нина Богданова, певица, ведущая телеканала СТВ:

— В Рождество отключила бы все смартфоны и телефоны. Чтобы люди наконец оторвались от экранов и начали бы общаться друг с другом. И чтобы все, кто хочет встретиться, смогли сделать это лично, поговорить лицом к лицу.

leonovich@sb.by.