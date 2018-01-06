Известные белорусы рассказали, что загадают в ночь под Рождество
В ночь на Рождество так хочется чудес. И они порой действительно случаются. Самое главное — не просто поверить, но и приложить к этому определенные усилия. Хотя бы сегодня.
В ночь на Рождество так хочется чудес. И они порой действительно случаются. Самое главное — не просто поверить, но и приложить к этому определенные усилия. Хотя бы сегодня.
В преддверии самого доброго зимнего праздника мы попросили известных медийных персон поразмышлять, каких чудес не хватает каждому из нас, и заодно ответить на (не) простой вопрос: если бы представилась возможность, какое чудо вы совершили бы в рождественскую ночь, что бы загадали себе и близким?
Елена Бикренева, телеведущая, фея Снов из Калыханкi:
— С удовольствием устроила бы грандиозный бал, на который позвала всех дам и джентльменов наших дней. Мне кажется, такой красивой сказки, совсем как в XIX веке, когда нарядные пары кружились в танцах, играла красивая музыка, лилось шампанское, нам всем сегодня очень не хватает. А еще исполнила бы мечту всех без исключения детей и многих (уверена!) взрослых — отправила бы каждого в Диснейленд. Я сама впервые побывала там в 30 лет, это было в Париже. Но
Владимир Новицкий, спортивный телекомментатор:
— Признаюсь,
Вероника Буслаева, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:
— Из того, за что очень болит душа, — помогла бы найти дом каждой бездомной собаке. А еще сделала бы так, чтобы у каждого театра был свой неравнодушный зритель. Чтобы публика шла на спектакли подготовленная, с определенным градусом внутренней культуры.
Владимир Воронков, телеведущий, Медведь Топа из Калыханкi:
— Для меня будет чудом закончить наконец ремонт в квартире, который я не могу завершить уже почти три года. А ведь в этом мае у меня юбилей, 60 лет, поэтому
Анастасия Петрович, музыкальный редактор Альфа Радио:
— Рождество — замечательный светлый праздник. К тому же в нашей семье он ознаменован еще и особой аурой — в этот день родился мой брат. А конкретно на Рождество я ничего не загадываю, ведь сама я такая, что у меня каждый день — как маленькое радостное Рождество. Главное, чтобы и люди вокруг были добрыми и чаще улыбались!
Виктория Алешко, певица, заслуженная артистка:
— Вера — самый мощный инструмент для осуществления всех желаний и чудес, которые, казалось бы, никогда с нами не произойдут. Была бы я в силах, обязательно сделала бы так, чтобы дети никогда не оставались одни, чтобы у каждого маленького ангелочка был свой дом с любящими родителями. И чтобы за каждым ребенком, который сейчас в силу тех или иных обстоятельств лишен своего дома, в новом году обязательно пришла мама.
Ольга Альварадо, ведущая Альфа Радио:
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Оксана Вечер, ведущая и автор проектов телеканала Беларусь 3:
— К сожалению, у меня этот год выдался очень печальным — ушел из жизни любимый папа… Поэтому в рождественскую ночь сделала бы так, чтобы у людей было как можно меньше горестей и печалей. Чтобы и в праздники, и в будние дни любимые люди всегда были рядом. И чтобы каждый из нас всегда получал свою порцию добрых слов.
Валентина Гарцуева, актриса Национального академического театра им. Янки Купалы:
— Хотелось бы отсыпать некоторым личностям чуть больше общей внутренней культуры. Увы, не все до сих пор соблюдают в театре элементарные нормы приличия. Во время спектакля едят, хрустят, не отключают звук мобильных телефонов… Банальные, казалось бы, правила, но
Надежда Шинкевич, директор картинной галереи Традыцыя им. Германа Прянишникова, Светлогорск:
— Знаю, что мечты исполняются только тогда, когда к их исполнению прилагаются немалые усилия. Поэтому на чудеса не надеюсь. Но если честно, в глубине души надежда на доброе чудо
Юрий Царев, телеведущий:
— Верю, что загаданные под Рождество желания несомненно сбываются! Особенно если их загадывать дважды. У меня часть родственников православные, а часть католики, вот у меня и два праздника!
Александра Бутор, кинорежиссер:
— Первым делом пристроила бы всех бездомных собак. Ведь они не меньше людей достойны того, чтобы иметь свой теплый уютный дом. У меня самой живут две дворняжки — и это самые любящие существа на свете! В этом году очень хочу сделать детский кукольный спектакль про жизнь Шариков и Барбосов. Часть средств планирую передать в приют для животных.
Нина Богданова, певица, ведущая телеканала СТВ:
— В Рождество отключила бы все смартфоны и телефоны. Чтобы люди наконец оторвались от экранов и начали бы общаться друг с другом. И чтобы все, кто хочет встретиться, смогли сделать это лично, поговорить лицом к лицу.
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bakun@sb.by.