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6 января, источник: Новый Калининград

Синоптики прогнозируют лёгкие морозы после новогодних праздников

Вся неделя после Рождества будет преимущественно без осадков.

Источник: Новый Калининград

Синоптики прогнозируют после новогодних праздников в Калининградской области понижение температуры ниже 0 градусов по ночам. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, следующая неделя будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха опустится до -1 в воскресенье ночью, а днём поднимется до +2. Такая же температура будет в понедельник, а со вторника по пятницу она будет колебаться от 0 градусов днём до -5 по ночам. Небольшой снег ожидается только в среду и четверг.

Согласно прогнозу погоды Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температурные показатели будут чуть выше: ночью в воскресенье +2 и +4 градуса днём, в понедельник 0 и +1, во вторник -1 и +1, в среду +4 и 0, соответственно. Небольшие осадки прогнозируются в среду.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», до пятницы осадков не будет вовсе. А температура ниже чуть ниже 0 градусов опустится вечером в воскресенье и понедельник, а также ночью в среду — до -0,7. Всю неделю днём температура будет находиться в районе 2 градусов тепла.

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