Синоптики прогнозируют лёгкие морозы после новогодних праздников

Источник: Новый Калининград

Синоптики прогнозируют после новогодних праздников в Калининградской области понижение температуры ниже 0 градусов по ночам. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, следующая неделя будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха опустится до -1 в воскресенье ночью, а днём поднимется до +2. Такая же температура будет в понедельник, а со вторника по пятницу она будет колебаться от 0 градусов днём до -5 по ночам. Небольшой снег ожидается только в среду и четверг.

Согласно прогнозу погоды Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температурные показатели будут чуть выше: ночью в воскресенье +2 и +4 градуса днём, в понедельник 0 и +1, во вторник -1 и +1, в среду +4 и 0, соответственно. Небольшие осадки прогнозируются в среду.