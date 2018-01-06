Как ребенок: обрадовавшаяся первому снегу панда покорила пользователей сети
В Сети появилось видео панды, которая обрадовалась недавно выпавшему в Китае первому снегу. Ролик опубликован в
В Сети появилось видео панды, которая обрадовалась недавно выпавшему в Китае первому снегу. Ролик опубликован в
На кадрах видно, как животное валяется в сугробах, перекатывается по склону, кувыркается и забирается на заснеженную ель.
Пользователям сети понравилось видео, однако некоторые позавидовали панде, вспомнив, что не у всех есть возможность порадоваться снегу этой зимой.