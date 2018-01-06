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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Как ребенок: обрадовавшаяся первому снегу панда покорила пользователей сети

В Сети появилось видео панды, которая обрадовалась недавно выпавшему в Китае первому снегу. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте телеканала CGTN.

На кадрах видно, как животное валяется в сугробах, перекатывается по склону, кувыркается и забирается на заснеженную ель.

«Панда как ребенок радуется снегу! В последнее время Китай накрыли снежные бури, но животным, кажется, такая погода только в радость!» — отмечается в подписи к видео.

Пользователям сети понравилось видео, однако некоторые позавидовали панде, вспомнив, что не у всех есть возможность порадоваться снегу этой зимой.

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