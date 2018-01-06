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12:44 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье ожидается гололедица и усиление ветра в Рождество

Температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, днем поднимется до плюс 3 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -11° 40% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о гололедице и усилении ветра в Подмосковье 7 января.

Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Московской области местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, во второй половине дня местами сильная.
Пресс-служба подмосковного МЧС

Температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, а днем может подняться до плюс 3 градусов, местами к вечеру ожидается понижение температуры до минус 5 градусов.

Кроме того, в Подмосковье ожидается местами усиление порывистого ветра скоростью до 18 м/с.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле во время гололедицы, а также строго соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

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