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12:54 (мск), источник: Известия

Британская теледива случайно предстала голышом в эфире ВВС

Популярная британская теледива Кортни Акт предстала перед телезрителями без нижнего белья. Виной тому стала ее собственная неловкость — девушка наступила на полу своей макси-юбки, когда в кадре спускалась по лестнице.

Верхняя одежда упала с бедер девушки и зрители убедились, что она не носит нижнего белья.

Инцидент произошел на так называемом «дебют-шоу» на телеканале ВВС, которое Кортни Акт должна была вести. Сама девушка получила известность после съемок в другой развлекательной передаче — реалити-шоу «Большой брат».

Ведущая ретировалась со сцены, прикрывая интимные места. Видео с инцидентов разместили в соцсетях зрители шоу.

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