Британская теледива случайно предстала голышом в эфире ВВС
Популярная британская теледива Кортни Акт предстала перед телезрителями без нижнего белья. Виной тому стала ее собственная неловкость — девушка наступила на полу своей
Популярная британская теледива Кортни Акт предстала перед телезрителями без нижнего белья. Виной тому стала ее собственная неловкость — девушка наступила на полу своей
Верхняя одежда упала с бедер девушки и зрители убедились, что она не носит нижнего белья.
Инцидент произошел на так называемом «дебют-шоу» на телеканале ВВС, которое Кортни Акт должна была вести. Сама девушка получила известность после съемок в другой развлекательной передаче —
Ведущая ретировалась со сцены, прикрывая интимные места. Видео с инцидентов разместили в соцсетях зрители шоу.