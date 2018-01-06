Поезд из Калининграда в Польшу: почти как на автобусе, но лучше

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Поезд из Калининграда в Бранево отправился с Южного вокзала в пятницу, 5 января. В 7:57 по местному времени двухвагонный рельсовый автобус, рассчитанный на 136 пассажиров, двинулся в сторону границы. Мягкие сиденья, столики, тепло и даже жарко. Свободных мест не было — билеты раскупили за несколько дней. Среди пассажиров многие были с детьми, причем даже с грудничками.

Более получаса проверки нашими пограничниками и вот, в 9:50 калининградцы уже в Бранево — на этой небольшой железнодорожной станции предстояло пройти польский контроль и пересесть в польский поезд (он стоял тут же, на соседних путях).

Из калининградского поезда пассажиры выходили организованно и так же организованно, гуськом, под дождем, двигались в сторону вокзала на контроль. Со стороны это, наверняка было похоже на какую-то депортацию или перегон пленных. По периметру стояли пограничники, полицейские с собаками, и еще какие-то «стражи» в синей и зеленой форме. Они следили за тем, чтобы никакого шага влево или вправо, и указывали, куда следует идти. Нарушителей не было.

Пограничный контроль заставил постоять в очереди в помещении, но штамповали загранпаспорта быстро. Тут же в мобильном досмотровом комплексе, оборудованном в микроавтобусе, сканировали багаж. Мелкие сумки просвечивать было не нужно, а владельцам чемоданов пришлось чуть задержаться.

Польский поезд, куда все пересели после досмотров и контролей, оказался лучше нашего: сиденья больше и мягче, можно открыть окно и проветрить. Плюс электронное табло с полезной информацией.

Вагоны помчались со скоростью 118 км/ч (так было указано на экранах) через Эльблонг, Мальборк, Тчев. Мы проезжали мимо строек, домов, множества старых и новых мостов, полей и деревушек. Больше всего интерес вызвал, конечно, знаменитый мальборкский замок — его было прекрасно видно из окна и времени вполне хватило на пару фотографий.

Билеты на польский поезд покупали в нем же, в пути. За одну особу туда-обратно просили 47,2 злотых. Маленьких детей обилечивали со скидкой. Кондуктор, который выбивал билеты, тут же пояснял — в 17:13 поезд поедет назад, мол, паны, не перепутайте, время гданьское.

В полдень пассажиры сошли в Гданьске и разошлись по своим делам. Ну, то есть в кафе и по магазинам. Некоторые, те что были с детьми, правда, поехали дальше, в аквапарк в Сопот.

Ближе к 17 часам калининградцы с сумками замелькали на вокзале. Тут случилась небольшая неразбериха. В кассах не могли подсказать, с какого пути пойдет поезд до Бранево. Кассир даже не нашла такого поезда в расписании. На большом вокзальном табло новый маршрут тоже не значился. Впрочем, на экране местом отправления абсолютно всех поездов и электричек значился перрон № 1. К нему все и пошли, переспрашивая друг у друга, как бы для уверенности: «Вы тоже в Калининград»?

Ровно в 17:13 на первом перроне остановился уже знакомый нам сине-желтый поезд, переполненный пассажирами. Народу было столько, что кому-то пришлось стоять до тех пор, пока места не освободятся (например, многие пассажиры вышли в Мальборке).

В 19:20 поезд прибыл в Бранево, где предстояло снова показать паспорта. И снова пограничники, штампы, пересадка в поезд до Калининграда… Проверка в Мамоново заняла 30 минут. В 22:30 поезд вернулся на Южный вокзал. Словом, времени путешествие заняло почти столько же, сколько занимает на автобусе. Одно, но — в поезде значительно удобнее, просторнее и не так напряжно. Можно и ноги размять, и пройтись, и в туалет сходить, и поспать. С детьми или для семейной поездки — оптимальный вариант.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Это был пилотный проект. Поезд до Гдыни был назначен только на 5 января. После новогодних каникул итоги теста будут анализироваться, сделают вывод пускать еще такие поезда или нет. Как говорится, все будет зависеть от спроса.

Однако, известно, что начальник Калининградской железной дороги уже нацелил сотрудников пригородной компании идти на шаг вперед и прорабатывать этот проект с учетом повышения скоростей движения и улучшения сервиса, установления единого сквозного тарифа.