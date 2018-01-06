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6 января, источник: dostup1.ru

Рождество челябинцы проведут в дымовом тумане

Смог сохраняется в городе с 29 декабря.

Метеорологи еще на сутки продлили предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выхлопами в Челябинске и ряде других городов области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«До 19 часов 7 января 2018 года объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении ЦГМС.

Напомним, что особый экологический режим в южноуральской столице сохраняется с вечера 29 декабря 2017 года.

В приземном слое атмосферы, на уровне дыхания человека, из-за слабого ветра и инверсии (увеличения температуры воздуха с высотой, что препятствует его вертикальным перемещениям и способствует образованию дымки, тумана, облаков) накапливаются загрязняющие вещества.

В случае ощущения неприятного запаха следует избегать длительного нахождения и ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, по мере возможности не открывать окна, использовать системы очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, при себе обязательно нужно иметь лекарственные препараты. Детям и беременным следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы. Экологи призывают южноуральцев по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта.

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