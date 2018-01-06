Прогноз погоды на 7 января

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 8 градусов, а в Бельцах и Оргееве — до 9. В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 10 градусов тепла. В Комрате и Кагуле столбики термометров поднимутся до 12 градусов.