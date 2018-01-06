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6 января, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 7 января

7 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточый слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -8° 31% 772 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 8 градусов, а в Бельцах и Оргееве — до 9. В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 10 градусов тепла. В Комрате и Кагуле столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

8 января без существенных изменении.

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