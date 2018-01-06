Три моста отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области

Источник: Newsroom24.ru

Дорожные покрытия трех мостов отремонтированы в Нижегородской области в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Согласно информации министерства, на нижегородском участке автомагистрали М-7 «Волга» отремонтирован мост через реку Шава (на 452 км), а также два моста на автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов через реки Миянка и Тутовка (на 40 км и на 43 км).