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6 января, источник: Newsroom24.ru

Три моста отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области

Произведен ремонт мостов через реки Миянка, Тутовка и Шава.

Источник: Newsroom24.ru

Дорожные покрытия трех мостов отремонтированы в Нижегородской области в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Согласно информации министерства, на нижегородском участке автомагистрали М-7 «Волга» отремонтирован мост через реку Шава (на 452 км), а также два моста на автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов через реки Миянка и Тутовка (на 40 км и на 43 км).

В рамках работ заменено мостовое полотно, дорожная одежда на подходах, проведен ремонт пролетных строений, балок и опор мостов, а также заменены ограждения и дорожные знаки.

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