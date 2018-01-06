Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит «конец света»

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью, отвечая на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
Он пояснил, что «зло не жизнеспособно» и «система, в которой превалирует зло, не может существовать».
«И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец», — заявил предстоятель.
По его мнению, «безудержное нарастание» зла в человеческом обществе начнется именно тогда, когда «точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе».
«И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить», — сказал патриарх.