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6 января, источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит «конец света»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что «конец света», о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит «тотальное господство зла».

Источник: РИА Новости

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — сказал патриарх в традиционном рождественском интервью, отвечая на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Он пояснил, что «зло не жизнеспособно» и «система, в которой превалирует зло, не может существовать».

«И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец», — заявил предстоятель.

По его мнению, «безудержное нарастание» зла в человеческом обществе начнется именно тогда, когда «точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе».

«И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить», — сказал патриарх.

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