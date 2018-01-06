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6 января, источник: ТАСС

Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter.

Источник: AP 2017

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет», — отметили в космическом ведомстве. В нем напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла Columbia, первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. «Он [Янг] шесть раз отправлялся в космос в рамках программ Apollo, Gemini и Shuttle, — говорится в заявлении.

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В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был «первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны».

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Он был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого «он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе».

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По подсчетам NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часов. Где он скончался, в NASA не уточняют.

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