Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

Источник: AP 2017

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет», — отметили в космическом ведомстве. В нем напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла Columbia, первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. «Он [Янг] шесть раз отправлялся в космос в рамках программ Apollo, Gemini и Shuttle, — говорится в заявлении.

В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был «первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны».

Он был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого «он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе».