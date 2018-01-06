В рождественском богослужении принял участие Андрей Бочаров
Сегодня губернатор Андрей Бочаров встретился с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом.
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Сегодня губернатор Андрей Бочаров встретился с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом.
Андрей Бочаров также принял участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе. Божественную литургию совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
Как сообщили РИАЦ в