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6 января, источник: РИАЦ

В рождественском богослужении принял участие Андрей Бочаров

Сегодня губернатор Андрей Бочаров встретился с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом.

Андрей Бочаров также принял участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе. Божественную литургию совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на рождественском богослужении также присутствовали вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

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