В Прикамье славят Рождество

В грядущий праздник Рождества Христова одной из главных городских площадок станет ледовый городок на эспланаде. Здесь уже установлен Рождественский Вертеп. Но организаторы для всех гостей приготовили особую праздничную программу.

Днем с 13:00 до 16:00 часов для маленьких посетителей городка и их родителей будут работать интерактивные площадки с русскими забавами, где все желающие смогут посостязаться в удальстве и ловкости. Основное действие пройдет на большой сцене с 16:00 до 20:30. Свои выступления гостям комплекса подарят артисты и творческие коллективы Перми. В рамках фестиваля «Кубок Огня» три конкурсных выступления представит очередной претендент на кубок — театр огня «Тандава» из Екатеринбурга. Завершится праздник небольшим пиротехническим шоу, которое станет финальной точкой вечера.

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В городских парках тоже кое-что запланировано. Название у всех общее — «Под чистым небом Рождества». В 14.00 часов в Парке имени Чехова и в Саду Миндовского, а в 16.00 часов в парке «Счастье есть» и в Саду имени Свердлова (Райский сад).

Рождество — большой православный праздник. Он наполнен таинством, чудом, волшебством. Этого праздника ждут, к нему готовятся. Христиане празднуют его 7 января, а если точнее, то празднование начинается 6 января в канун Рождества или Сочельник. В этот день проходит особенно строгий пост, верующие не употребляют пищу вообще, готовясь причаститься. После обеда начинается вечерня, затем причащение уже при наступлении сумерек. И вскоре за этим наступает торжественная рождественская утреня, которую начинают служить в ночь на 7 января.

Юрий Кищук, руководитель информационного отдела Пермской Епархии: «Помимо церковных мероприятий запланированы и церковно-светские мероприятия. Это различные праздники, утренники. Из особо значимых можно отметить ежегодный концерт, который пройдет 10 января в Театре оперы и балета».