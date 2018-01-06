Бюджетникам Саудовской Аравии компенсируют повышение цен
Власти Саудовской Аравии приняли решение выплатить денежную компенсацию работникам бюджетной сферы за введенные налоги и повышение цен на топливо.
Власти Саудовской Аравии приняли решение выплатить денежную компенсацию работникам бюджетной сферы за введенные налоги и повышение цен на топливо.
Король Салман отдал приказ о выплате бюджетникам ежемесячно более 260 долларов в течение 2018 года.
Ранее в королевстве почти в два раза выросли цены на бензин. Также был введен пятипроцентный налог на добавленную стоимость на большинство товаров и услуг, включая продовольствие и счета за коммунальные услуги в рамках проводимой в стране экономической реформы.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также ввели пятипроцентный НДС.
Согласно королевскому постановлению Саудовской Аравии, от уплаты НДС будут освобождены граждане, имеющие частную медицинскую страховку или оплачивающие обучение; также государство возьмет на себя расходы по уплате налога на покупку первой недвижимости.
Помимо этого военные, участвующие в боях в Йемене, также получат единовременную выплату в размере более 1000 долларов.
Международные финансовые организации, такие как Международный валютный фонд, давно призывали страны Персидского залива диверсифицировать свои источники доходов и не полагаться исключительно на доходы от добычи нефти.
В 2016 году власти Саудовской Аравии объявили о сокращении бюджетных выплат, чтобы уменьшить расходную часть бюджета, однако в прошлом году это решение было пересмотрено.
Около 65% всего работающего населения королевства занято в госсекторе. В 2015 году на их зарплаты и различные финансовые льготы пришлось 45% правительственных отчислений, что привело к рекордному дефициту бюджета.
Саудовская Аравия и ОАЭ предприняли и другие шаги для пополнения казны. В Саудовской Аравии, в частности, введен налог на табачные изделия и газированные напитки, а также сокращены некоторые местные субсидии. В ОАЭ повышен дорожный сбор и введен туристический налог.