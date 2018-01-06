Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Чем нас лечат от похмелья
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения
Власти ЕС требуют взыскать с России €1,4 млрд
Стрип призвала Трамп бороться с сексуальными домогательствами
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: Власти США хотят применить модель «войны-наказания» к России
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Кидман и Лоуренс снялись в необычной фотосессии для глянца
СМИ: в МИД Германии оценили состояние конфликта в Донбассе
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Скончался композитор Владимир Шаинский
6 января, источник: Русская служба Би-би-си

Бюджетникам Саудовской Аравии компенсируют повышение цен

Власти Саудовской Аравии приняли решение выплатить денежную компенсацию работникам бюджетной сферы за введенные налоги и повышение цен на топливо.

Король Салман отдал приказ о выплате бюджетникам ежемесячно более 260 долларов в течение 2018 года.

Ранее в королевстве почти в два раза выросли цены на бензин. Также был введен пятипроцентный налог на добавленную стоимость на большинство товаров и услуг, включая продовольствие и счета за коммунальные услуги в рамках проводимой в стране экономической реформы.

Власти Саудовской Аравии намерены сократить свою нефтяную зависимость из-за недавних скачков цен на нефть.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также ввели пятипроцентный НДС.

Согласно королевскому постановлению Саудовской Аравии, от уплаты НДС будут освобождены граждане, имеющие частную медицинскую страховку или оплачивающие обучение; также государство возьмет на себя расходы по уплате налога на покупку первой недвижимости.

Помимо этого военные, участвующие в боях в Йемене, также получат единовременную выплату в размере более 1000 долларов.

Международные финансовые организации, такие как Международный валютный фонд, давно призывали страны Персидского залива диверсифицировать свои источники доходов и не полагаться исключительно на доходы от добычи нефти.

В Саудовской Аравии более 90% бюджетных доходов поступают от нефтяной индустрии, тогда как в ОАЭ эта цифра составляет около 80%.

В 2016 году власти Саудовской Аравии объявили о сокращении бюджетных выплат, чтобы уменьшить расходную часть бюджета, однако в прошлом году это решение было пересмотрено.

Около 65% всего работающего населения королевства занято в госсекторе. В 2015 году на их зарплаты и различные финансовые льготы пришлось 45% правительственных отчислений, что привело к рекордному дефициту бюджета.

Саудовская Аравия и ОАЭ предприняли и другие шаги для пополнения казны. В Саудовской Аравии, в частности, введен налог на табачные изделия и газированные напитки, а также сокращены некоторые местные субсидии. В ОАЭ повышен дорожный сбор и введен туристический налог.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Первый после Кеннеди, кто не спит с женой": 10 цитат из книги о Трампе
Трамп заявил о готовности к разговору с Ким Чен Ыном
В Минобороны прокомментировали сближение Су-30 и F-15 НАТО
Православные христиане празднуют Рождество Христово
Скончался побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Советского актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ
Стало известно время вылета задержанных в США рейсов «Аэрофлота»
Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит «конец света»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Бернли»
Авто
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа (лучшее за 2017) Спустя 35 лет мы приехали на амфибии УАЗ-3907 к месту её тайных испытаний
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
15 искрометных цитат Адриано Челентано и его героев Самый известный и самый любимый комедийный итальянский актер отмечает 80-летний юбилей. В честь круглой даты вспоминаем хлесткие высказывания его героев и самого артиста
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Российские топ-модели, которые покорили иностранцев Рассказываем про Ирину Шейк и других звезд, успешно завоевавших не только международные подиумы, но и заграничных мужчин.
Дети
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения Актриса не стала сдерживать эмоций.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь