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6 января, источник: Sputnik.md

Почему в Молдове не соблюдают антитабачный и другие законы

Уже прошло более года с тех пор как в Молдове вступил в силу антитабачный закон. Тем не менее, до сих, прогуливаясь по улицам Кишинева, можно увидеть курящих людей на остановках общественного транспорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Зайдя в некоторые кафе или рестораны столицы, можно и там встретить «дымящих» людей, несмотря на запрет курить в закрытых помещениях. Почему закон не соблюдают не только рядовые граждане, но и администрации развлекательных заведений, корреспонденту Sputnik Молдова объяснил общественный деятель Родион Гаврилой.

В Молдове нарушают много законов

Собеседник отметил, что закон, вступивший в силу год-два назад, не может сходу хорошо функционировать. По его мнению, должно пройти немного времени. Во-первых, чтобы до всех людей дошла информация о законе, во-вторых, даже после десяти лет существования какого-либо правила мы не можем быть уверенными на все сто процентов, что его будут уважать, уверен собеседник.

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«Как пример, правила дорожного движения. Они утверждены более двадцати лет назад, и, тем не менее, мы видим, что каждый день водители нарушают свод законов. Всех постоянно штрафуют, по всей Молдове дежурят полицейские и все-равно мало, что соблюдают. Это не значит, что закон не работает. Просто те, кто его не нарушают — платят штраф», — пояснил Гаврилой.

Виновных не всегда наказывают

По его мнению, как раз это и важно, чтобы нарушителей наказывали.

Собеседник считает, что граждане, столкнувшиеся с нарушением — курение в неположенном месте, кража или еще что должны оповещать соответствующие органы.

В случае с курильщиками — в полицию и Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Гаврилой объяснил, что специалисты НЦОЗ и полиция не всегда уполномочены заявляться в то или иное заведение с проверкой, а если их кто-то вызовет, они обязаны приехать на жалобу. Он считает, что много случаев любых нарушений закона органы упускают лишь из-за равнодушия людей, в итоге виновные остаются безнаказанными.

«Действительно есть некоторые заведения, я знаю какие, они нарушают антитабачный закон. В их отношении я продолжаю работать вместе с ответственными органами. Надо чтобы все жители не оставались равнодушными и помогали бороться с непокорными гражданами», — заявил общественный деятель.

Слабый механизм наказания

Он подчеркнул, что штрафы за курение в неположенном месте очень большие, доходят до 10−15 тысяч леев. Но, что в Молдове «хромает», по его мнению, — это слабый механизм наказания заведений-нарушителей.

Гаврилой отметил, что каждый случай очень тяжело обрабатывается, пока дело дойдет до суда и ресторан или кафе накажут соответствующим образом, например, закроют эти заведения, пройдет много времени. Поэтому многие и позволяют себе нарушать.

Он полагает, что от нарушения антитабачного закона в общественных заведениях, страдают не только посетители, которые находятся в помещении лишь некоторое время, а и сотрудники заведения, вынужденные находится в дыму весь рабочий день.

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