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6 января, источник: ТАСС

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

На патриаршую службу в главный храм России пришли тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас», онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви.

Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.

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