Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.
На патриаршую службу в главный храм России пришли тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти.
Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас»,
Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.