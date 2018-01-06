Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Источник: РИА "Новости"

На патриаршую службу в главный храм России пришли тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас», онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви.

Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.