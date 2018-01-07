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00:21 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступившим праздником Рождества Христова, призвав всех верующих своей жизнью свидетельствовать о «реальности Божественной любви в мире».

Источник: РИА Новости

Рождество Христово — один из главных церковных праздников, во время которого вспоминается рождение Спасителя в городе Вифлееме более 2 тысяч лет назад. В своем традиционном рождественском телеобращении к россиянам патриарх Кирилл заметил, что в то время «многие поколения напряженно ожидали» Мессию, который должен был «сойти на Землю, чтобы обновить жизнь человечества», однако «когда Бог пришел, Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов».

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«Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку», — сказал патриарх.

По его словам, многим людям тогда «не хватило веры и мужества распознать воплотившегося Сына Божия». Иисус Христос, продолжил предстоятель, «открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь», и то, что «любовь — это ключевой принцип всего мироздания», а «отказ от нее — неизбежное самоуничтожение».

Глава Русской церкви признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью. По его словам, в нынешней системе человеческих ценностей зачастую «нет места настоящей любви, нет места жертвенности и верности», и это «разрушает семьи, общество, государство».

«Жизнь христианина призвана быть удивительным свидетельством реальности Божественной любви в мире. Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества», — сказал патриарх.

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