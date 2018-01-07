Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Эксперт: У великих держав появились причины для начала войны
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Кидман и Лоуренс снялись в необычной фотосессии для глянца
СМИ: в МИД Германии оценили состояние конфликта в Донбассе
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Скончался композитор Владимир Шаинский
00:37 (мск), источник: ТАСС

Православные христиане почти в 70 странах празднуют Рождество Христово

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Православные жители России и других стран празднуют в воскресенье Рождество Христово — событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.

Источник: РИА "Новости"

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах. Праздничные литургии ночью [7 января] и утром проходят во всех храмах на всех континентах. По Юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал вечером 6 декабря праздничное богослужение в Москве в храме Христа Спасителя.

Видео
Владимир Путин посетил рождественскую службу в Симеоновской церкви в Петербурге

«Пусть каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь, и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества. Ее будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается. Но принести эту радость можем только мы с вами и не будем про это забывать», — отметил патриарх в своем рождественским обращении.

«В сам день Рождества 7 января у патриарха особо насыщенная программа, рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. — Днем предстоятель посетит “Ангар спасения”, церковный центр помощи бездомным на Николоямской улице. Здесь он встретится с людьми, которые по самым разным причинам остались без крова, подарит им рождественские подарки. Затем предстоятель церкви поздравит детишек на патриаршей елке в храме Христа Спасителя и проведет сеанс видеосвязи с космонавтами на МКС. Сразу после этого он возглавит великую вечерню в храме Христа Спасителя».

Праздновать приход в мир Спасителя христиане будут 12 дней. Этот период — до праздника Крещения Господня 19 января, называется «святыми днями» или «святками» — время отдыха, колядок и дел милосердия.

Рождественское богослужение в этом году продлится дольше обычного
Во время загрузки произошла ошибка.
6 января© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Командующий морпехами США проговорился о надвигающейся войне
В Минобороны рассказали об атаке на российскую авиабазу 31 декабря
Трамп заявил о готовности к разговору с Ким Чен Ыном
В Минобороны прокомментировали сближение Су-30 и F-15 НАТО
Скончался побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Советского актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ
Стало известно время вылета задержанных в США рейсов «Аэрофлота»
Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит «конец света»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Бернли»
Авто
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа (лучшее за 2017) Спустя 35 лет мы приехали на амфибии УАЗ-3907 к месту её тайных испытаний
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
15 искрометных цитат Адриано Челентано и его героев Самый известный и самый любимый комедийный итальянский актер отмечает 80-летний юбилей. В честь круглой даты вспоминаем хлесткие высказывания его героев и самого артиста
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Российские топ-модели, которые покорили иностранцев Рассказываем про Ирину Шейк и других звезд, успешно завоевавших не только международные подиумы, но и заграничных мужчин.
Дети
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения Актриса не стала сдерживать эмоций.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь