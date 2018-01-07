Православные христиане почти в 70 странах празднуют Рождество Христово

Источник: РИА "Новости"

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах. Праздничные литургии ночью [7 января] и утром проходят во всех храмах на всех континентах. По Юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

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«Пусть каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь, и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества. Ее будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается. Но принести эту радость можем только мы с вами и не будем про это забывать», — отметил патриарх в своем рождественским обращении.

«В сам день Рождества 7 января у патриарха особо насыщенная программа, рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. — Днем предстоятель посетит “Ангар спасения”, церковный центр помощи бездомным на Николоямской улице. Здесь он встретится с людьми, которые по самым разным причинам остались без крова, подарит им рождественские подарки. Затем предстоятель церкви поздравит детишек на патриаршей елке в храме Христа Спасителя и проведет сеанс видеосвязи с космонавтами на МКС. Сразу после этого он возглавит великую вечерню в храме Христа Спасителя».