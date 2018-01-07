Путин подарил икону XIX века Симеоновской церкви в Петербурге

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл для участия в рождественском богослужении в Симеоновскую церковь на Моховой улице, где был крещён его отец.

В ходе богослужения Путин вошёл в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины 19 века. По данным пресс-службы президента, подарок представляет собой двухрядную икону в металлическом окладе, содержащую изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другие.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, около часа ночи президент покинул церковь.

Симеоновская церковь — одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году построен по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году церковь была закрыта и впоследствии разграблена. В 1951—1954 годах реставрирована, в 1980-х годах приспособлена под метеорологический музей. В 1994 году была возвращена Санкт-Петербургской Епархии.